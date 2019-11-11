11.11.2019 20:07 257

"Это и компенсация выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, и расходы на реализацию требований 374-ФЗ (т.н. "закона Яровой"), и рост тарифов электроэнергии, и дефицит частот", — сообщил представитель ведомства Евгений Новиков.

По его словам, сейчас в крупных городах частотный ресурс практически исчерпан, а трафик продолжает расти. Операторы ищут способы разгрузки сетей. "Если в ближайшее время не найти дополнительного частотного ресурса, операторы будут вынуждены поднимать цену в расчете на единицу трафика", — пояснил Новиков.

О возможном росте цен на услуги сотовой связи сообщила ранее газета "Известия ". Опрошенные изданием аналитики высказали мнение, что в 2020 году тарифы вырастут на 10-25 процентов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили , что не видят оснований для увеличения тарифов. Замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин пообещал, что если цены вырастут, ФАС проведет расследование.

Юлия КРИВОШАПКО