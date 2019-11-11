11.11.2019 20:08 282

Какие профессии нужны будут через 5-10 лет? Из каких сфер роботы вытеснят человека быстрее всего? Сколько сотрудников уже сегодня работают на фрилансе?

По данным ученых РАНХиГС, в России лишь 2 процента рабочих мест могут быть полностью автоматизированы, но внутри профессий процент автоматизации будет гораздо выше — почти до 30. Простой пример: в одной из крупных торговых сетей кассиры уже не принимают у покупателей оплату, а только пробивают товар. Плату принимает автомат. В других сетях часть кассиров заменили автоматами по приему безнала. Роботы, безусловно, облегчают нашу жизнь, но есть и риски безработицы.

Кто может пострадать в первую очередь? Люди, которые заняты рутинным трудом.

- Все профессии делятся на три группы по типу задач. Первая — интеллектуальный креатив, это разработчики программного обеспечения, инженеры, ученые, коучи, психологи, психотерапевты... Вторая — профессии, которые требуют физической силы и умения общаться, например, сиделки, официанты. И третья группа — профессии, где выполняются рутинные операции. Вот третья группа — под угрозой. Зато растет спрос на когнитивные и социально-поведенческие навыки. Основной доход будет приносить креатив и сочетание разных типов навыков, — рассказал "РГ" научный сотрудник Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Виктор Ляшок.

Какие профессии считаются рутинными? Это, например, рабочие на конвейерном производстве на заводах. Снижается доля таких профессий, как операторы, сборщики, другие рабочие в промышленности, добыче полезных ресурсов и строительстве.

- Также это профессии в сфере обслуживания, бухгалтерского учета и аудита. В качестве примера профессии, на которую спрос только снижается — верстальщик печатных изданий (при этом растет спрос на веб-верстальщиков). На Западе практически исчезли мойщики машин, — рассказал "РГ" Виктор Ляшок.

Хотите быть востребованным? Готовьтесь работать дистанционно. Это не только хорошее знание своей темы и компьютера. Это готовность работать днем, вечером и даже ночью. Если вы живете во Владивостоке, а срочное задание получили от работодателя из Москвы, придется поторопиться, даже если у вас на дворе ночь.

По данным РАНХиГС, 2 процента опрошенных признались, что фриланс — это их основная работа. Но для большинства удаленка все же пока подработка. Вот свежие заказы с биржи фриланса: "дизайн календаря — 5 тысяч рублей", "дизайн главной страницы портала для психологов — 30 тысяч", "разработка логотипа — ценника для пивной компании — 7 тысяч рублей".

Новому поколению предстоит искать себя в условиях так называемой четвертой промышленной революции, когда технологии внедряются не только в общество, но и в тело человека. Это редактирование генома, новые формы машинного интеллекта, новые подходы к управлению, включая криптографию и блокчейн (технологию, когда информация хранится у всех пользователей сразу и добавляется последовательно блоками). Поэтому многие профессии у современной молодежи будут связаны с интернет-технологиями. И образование должно стать непрерывным. Кто, как и чему будет учить тех, кому от 25 до 50?

Есть предложение: центры занятости могли бы ввести систему грантов на образовательные курсы. Человек сам ищет образовательные курсы, а служба занятости их оплачивает. Именно эту модель сейчас предлагают ученые.

Ирина ИВОЙЛОВА