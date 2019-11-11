Юдаева допустила дальнейшее снижение ставки ЦБР, но про шаг в 50 б. п. говорить не стала

11.11.2019 20:10 303

МОСКВА (Рейтер) — Банк России видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, оценит на декабрьском заседании эффект от произошедшего смягчения политики и другие факторы, включая ускорение бюджетных расходов, сказала первый заместитель председателя ЦБР Ксения Юдаева.

Центробанк с июня вслед за замедлением инфляции снижает ключевую ставку на каждом заседании, к текущему моменту она составляет 6,50%.

"Мы будем смотреть на ситуацию, в принципе сейчас мы видим определенное пространство для дальнейшего снижения, но нужно очень внимательно следить за ситуацией, смотреть за эффектами тех мер, которые уже были реализованы и принимать решения каждый раз на основе комплексного анализа всех факторов — и проинфляционных и дезинфляционных", — сказала Юдаева, выступая в Госдуме.

Ставка уже находится в так называемом нейтральном диапазоне, оценку которого ЦБР сохраняет на уровне 6-7%. Глава ЦБР Эльвира Набиуллина сказала на прошлой неделе, что потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики остается, но регулятор не будет принимать решения автоматически, "торопясь опустить ставку как можно ниже".

Следующее заседание Банка России о ставке пройдет 13 декабря.

РИСКИ БОЛЬШИХ РАСХОДОВ

В числе основных проинфляционных рисков, за которыми будет внимательно смотреть регулятор, Набиуллина называла бюджетную политику и рост расходов.

Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова сказала в Госдуме в понедельник, что объем расходов в ноябре-декабре должен составить около 30% от планируемого годового исполнения, это существенно превышает бюджетные вливания в конце прошлого года.

Отвечая на вопрос, может ли такой навес расходов помешать Центробанку понизить ставку в декабре, Юдаева сказала:

"Я думаю, что в любом случае эффект от бюджетных расходов скажется (на инфляции) уже в следующем году. Мы в принципе закладывали определенный уровень того, как будут догонять расходы запланированный уровень, поэтому в декабре оценим это вместе с другими факторами", — сказала она журналистам.

Банк России в октябре снизил прогноз инфляции по итогам 2019 года до 3,2–3,7% с 4,0–4,5%, на 2020 год — до 3,5–4,0% с 4,0%.

"Сейчас очень важен не только прогноз по самим бюджетным расходам, но и динамика других разовых факторов как будет складываться, как мы будем оценивать монетарное давление, каков будет эффект от тех мер, которые мы уже приняли, это тоже потребуется оценить", — сказала Юдаева.

Первый зампред не стала отвечать на вопрос, сможет ли ЦБ повторить в декабре шаг предыдущего заседания — 50 базисных пунктов — и понизить ставку до 6,0%.

"Пока нужно все-таки смотреть за ситуацией, не так много времени прошло с предыдущего заседания и оценивать все факторы, которые влияют на инфляцию. Это то, что нужно делать сейчас", — сказала она.

ЦБР сообщал, что ожидает снижения годовой инфляции до 3,0% в начале 2020 года, Минэкономразвития допускает 3,0-3,3% уже в конце 2019 года.

"Думаю, до 3% будет техническое снижение, связанное с эффектом базы. В принципе, поскольку политика наша уже смягчалась и смягчилась достаточно серьезно, то со стороны нашей политики факторы, ускоряющие инфляцию, уже к этому времени должны начать действовать, но опять таки, надо смотреть на комбинацию всех факторов", — сказала Юдаева.

К цели в 4% инфляция может выйти лишь к концу 2020 года.

Центробанк недавно изменил график заседаний о ставке на 2020 год, и теперь последнее в 2019 и первое в 2020 году заседания стали "опорными", то есть сопровождающимися пересмотром прогнозов и пресс-конференцией председателя.

"По итогам сентября мы обратили внимание на то, что мы принимаем иногда решения на опорных заседаниях буквально за короткий период до того, как выходят важные данные по квартальному ВВП и некоторые другие, которые хотелось бы учесть в новом прогнозе, а мы их в результате в прогнозе не учитываем", — пояснила Юдаева перемены.

После того, как ЦБР поменял местами даты опорных и неопорных заседаний, точность прогнозов регулятора должна улучшиться из-за большего охвата данных, добавила она.

Елена ФАБРИЧНАЯ