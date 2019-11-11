11.11.2019 20:13 234

Очередной опрос представителей малого бизнеса для расчетов индекса RSBI подтвердил необходимость реформы господдержки сектора — о существовании таких программ знают менее половины опрошенных. Из них лишь 9% считают поддержку доступной, треть же уверена, что получить ее практически невозможно. В результате в 2019 году господдержкой воспользовались только 5% представителей МСП. При этом в то время как бизнес уверен в недоступности господдержки, власти не могут оценить ее эффективность: множество каналов ее предоставления не позволяют свести данные воедино — впрочем, сейчас деловые объединения по запросу первого вице-премьера Антона Силуанова собирают данные с конечных ее получателей.

Менее половины субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) знают о программах поддержки малого бизнеса и только 5% пользовались ею в 2019 году, следует из свежего опроса для расчетов индекса RSBI настроений малого и среднего бизнеса (исследования ежеквартально проводятся Промсвязьбанком совместно с «Опорой России» и агентством MAGRAM).

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