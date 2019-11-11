11.11.2019 20:16 270

Группа БКС получила убыток от операций с деривативами по акциям своего подразделения BCS Global Markets. Источники "Ъ" оценивают убыток в $50 млн и говорят, что он произошел в результате операций во второй половине 2018 года. В БКС уверяют, что компания не понесла существенных потерь, отмечая, что консервативная стратегия и высокий уровень волатильности привели к снижению финансового результата в 2018 году.

Группа БКС получила убыток от операций с деривативами по акциям, старший вице-президент Амар Пэтел, отвечающий за операции с деривативами по акциям, покинул компанию в октябре, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. По информации источников агентства, группа получила убыток именно по этим операциям из-за погрешностей в системе риск-менеджмента, в результате были сокращены бонусные выплаты многим сотрудникам подразделения по работе с акциями.

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