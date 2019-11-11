11.11.2019 20:21 289

На обучение предпенсионеров в ближайшие три года регионам будет выделяться по 3,4 млрд рублей. Об этом свидетельствует приложение к поправкам в федеральный бюджет на 2020 год (и плановый — на 2021 и 2022 годы), принятым Госдумой во втором чтении. Самую большую субсидию на граждан от 50 лет получит Краснодарский край — ему каждый год будут перечислять 153,4 млн рублей. Меньше всего средств на образование предпенсионеров уйдет в Ненецкий автономный округ (по 270,1 тыс. рублей в год). Эксперты, опрошенные «Известиями», в целом положительно оценивают эту часть национального проекта «Демография».

Поделить на двоих

Согласно документу, который приняла Госдума, на образование россиян в возрасте 50 лет и старше в следующие три года будет потрачено 10,2 млрд рублей. Самым субсидируемым в этой части оказался Краснодарский край — ему планируется ежегодно перечислять 153,4 млн рублей. По данным, предоставленным «Известиям» местным министерством труда и социального развития, в регионе проживают 375 тыс. предпенсионеров, при этом работают из них только 200 тыс.

— Есть три механизма использования этих средств. Гражданин предпенсионного возраста, который ищет работу, может обратиться в центр занятости и получить с его помощью дополнительное образование. Второй вариант — когда работодатель сам обучает сотрудников предпенсионного возраста, а затем ему компенсируют расходы. И есть еще сертификаты, — пояснили в краснодарском минтруде.

На втором месте по размеру средств на обучение лиц предпенсионного возраста оказалась Московская область, которая ежегодно будет получать по 132,2 млн рублей. А замыкает тройку самых субсидируемых регионов Башкортостан (122,2 млн рублей).

Небольшие субсидии получат Ямало-Ненецкий (922,1 тыс. рублей), Чукотский (616,3 тыс.) и Ненецкий (270,1 тыс.) автономные округа.

— В этом году по распоряжению правительства региона мы должны были обучить 16 человек, что и сделали. Кроме того, за счет сэкономленных средств мы смогли предоставить возможность образования еще двум пенсионерам. Возможно, их будет еще больше, — сообщили «Известиям» в департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа.

В следующем году в округе обязательно должны быть обучены два человека предпенсионного возраста. Поэтому, отметили в департаменте, 270 тыс. рублей, выделенных из федерального бюджета, и 5% софинансирования из окружного региону вполне хватит, чтобы выполнить необходимый показатель. На сэкономленные средства можно будет предоставить дополнительное образование еще нескольким предпенсионерам. Всего в Ненецком автономном округе проживают 12,5 тыс. граждан старше 50 лет.

Этика отношений

Обучение предпенсионеров входит в федеральную программу «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На его реализацию ежегодно предусмотрено 5 млрд рублей из федерального бюджета, сообщили «Известиям» в Минтруде. Из них 3,4 млрд рублей — это субсидии регионам, а 1,6 млрд рублей предназначены союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

— Этих средств достаточно, с учетом того что на 29 октября 2019 года заключены договоры на обучение при содействии центров занятости населения 98,7 тыс. граждан предпенсионного возраста (198% от программного показателя), а к обучению приступили 86 тыс. граждан (172% от программного показателя). Плановый показатель составляет 50 тыс. граждан в год при содействии центров занятости населения, — разъяснили «Известиям» в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

При распределении субсидии учитывается прогнозная численность потенциальных участников программы, добавили в ведомстве.

— Распределение этих субсидий из бюджета субъектам РФ осуществляется Рострудом на основании соответствующей методики, предусматривающей учет потребности субъектов РФ в субсидии, — добавили в пресс-службе Минфина.

Выделяемые средства позволят ежегодно с 2020 по 2022 год обучать не менее 75 тыс. граждан старше 50 лет, отметили в ведомстве.

— Я видел в регионах несколько таких центров переобучения пенсионеров, и атмосфера в них позитивная. Многие говорят, что не ожидали такого внимания от государства. Они получают возможность освоить новую профессию, завести новые знакомства, — сказал «Известиям» директор центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Владимир Блинов.

Судя по распределению субсидий, в регионах наблюдается разный подход к обучению предпенсионеров, отметил в беседе с «Известиями» главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель.

— Если смотреть не на плановые показатели, которые доводятся до регионов, а на общую картину, то получается, что в Краснодарском крае на одного человека тратят 400–500 рублей, а в Ненецком автономном округе — 20 рублей, — сказал он.

Существует и проблема взаимодействия педагога с «возрастными» учениками, добавил Владимир Блинов. Большинство преподавателей, занимающихся обучением предпенсионеров, не являются специалистами по образованию старшего поколения. Поэтому, считает эксперт, очень важно уделить пристальное внимание методике преподавания и этике отношений между учителем и его подопечным старше 50 лет.

Ярослав КОСТЕНКО, Елена СИДОРЕНКО