Saudi Aramco сочла российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире

12.11.2019 14:53 129

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco назвала добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире.

В опубликованном отчете о себестоимости нефти в разных странах мира с учетом налогов отмечается, что в России добыча оценивается в более чем $40 за баррель.

При этом самой недорогой Saudi Aramco называет себестоимость саудовской и кувейтской нефти — около $17 за баррель, пишет РБК .

Расчеты компании строились на так называемой безубыточной цене нефти, при которой добыча является допустимо рентабельной. Учитывались производственные издержки при освоении месторождения, налоги, затраты на проект и рентабельность добычи, которая должна быть не ниже 10% в год.

В октябре министр финансов России Антон Силуанов признал, что низкие цены на нефть оказывают существенное влияние на российскую экономику, поскольку они связаны с ее добычей и переработкой . При этом он подчеркнул, что власти подготовились к возможному резкому падению стоимости нефти.