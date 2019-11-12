12.11.2019 14:54 133

С февраля по сентябрь собираемость платежей за вывоз и утилизацию мусора выросла в два с половиной раза. Если в феврале платили около 30% граждан, то к октябрю их доля увеличилась почти до 70%. Об этом «Известиям» сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. По его словам, восемь субъектов, не вошедших в программу реформы, обещают до конца года выбрать региональных операторов. Для эффективной борьбы с мусором необходимо строить перерабатывающие комплексы и переходить на переработку отходов во вторичное сырье, считают опрошенные «Известиями» эксперты-экологи.

Институт операторов

В некоторых регионах более 90% населения компенсируют расходы региональных [NP2] операторов: в Тверской, Курской, Липецкой, Томской, Ярославской областях, республиках Мордовия и Татарстан, в Севастополе, а вот в Ингушетии и Тыве собираемость платежей на уровне 30%, рассказали «Известиям» в публичной правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»).

В России создается совершенно новая отрасль экономики — сфера обращения с отходами, включая твердые коммунальные отходы (ТКО). Целью этого года было формирование территориальных схем размещения ТКО, проведение торгов и выбор региональных операторов по обращению с отходами, чтобы декриминализовать этот непростой бизнес, отметил Дмитрий Кобылкин.

— За десять месяцев сформировали нормативно-правовую основу в части обращения с отходами, заработали ППК «РЭО» и региональные операторы, которые видят перспективы в этом бизнесе. Сейчас около 250 региональных операторов уже ведут работу. Большинство регионов перешли на новые требования, кроме восьми субъектов, но они обещают сделать это до конца года, но я думаю, что справятся с этой задачей не все, — рассказал «Известиям» министр.

По данным ППК «РЭО», на новую схему еще не перешли Архангельская, Курганская, Еврейская автономная область, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москва и Санкт-Петербург. Частично используют ее Краснодарский и Красноярские края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Владимирская, Саратовская и Ульяновская области, а также Республика Марий Эл.

С региональными операторами субъекты федерации заключают долгосрочные соглашения, напомнил исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. При этом он уверен, что операторам необходимо два-три года стабильности, которые позволят отрасли заработать в спокойном, плановом режиме.

— Спустя 10 месяцев преобразований приходится слышать, что «переход нужно было еще отложить», «территории не готовы», «реформа забуксовала». Но этими вопросами ранее комплексно не занимались, поэтому никто не обещал, что будет легко. А перенос реформы еще раз мог бы привести регионы к экологической катастрофе, так как большинство полигонов переполнены и их больше нельзя эксплуатировать, — убежден глава Минприроды.

По его мнению, необходимы постепенно уходить от полигонного захоронения отходов и переход на переработку — сегодня главный ориентир нацпроекта «Экология».

Тариф спорный

Пока одним из самых противоречивых вопросов реформы является то, каким должен быть тариф на вывоз мусора. В середине октября глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что в некоторых регионах тариф завышен в несколько раз и специалисты ведомства в течение года проверят их обоснованность. Он подчеркнул, что корректировка тарифов после проверки ФАС для некоторых регионов в сторону понижения неизбежна.

— В регионах проводился тендер на выбор оператора. В результате тендера получался тариф. Разница в тарифах в итоге достигла десятков раз, — заметил Игорь Артемьев.

Эти расхождения напрямую связаны с наличием в регионе современных объектов инфраструктуры, их удаленностью от населенных пунктов, уверен замгендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Вячеслав Духин.

— Где-то отходы возят на 20 км, а где-то — на 200, в каких-то регионах отходы захораниваются по старым технологиям, а где-то построены современные полигоны, защищающие окружающую среду, поэтому и тарифы сильно отличаются, — пояснил представитель «Российского экологического оператора».

Он напомнил: в тариф регионального оператора включены расходы на транспортировку ТКО, обработку, обезвреживание, захоронение отходов, а также расходы на заключение и обслуживание договоров с потребителями и операторами по обращению с ТКО.

— Экология никогда не стоила дешево, низкий тариф на услугу возможен, когда мусор просто вывозится на свалку. Так как мы стремимся к культуре ответственного потребления и бережному отношению к окружающей среде, увеличение стоимости услуги обращения с отходами оправданно, — считает Руслан Губайдуллин.

В начале 2020 года «РЭО» планирует запустить федеральную схему обращения с отходами, справочник нормативов накопления отходов, а также будут создаваться электронные модели территориальных схем, позволяющие искать оптимальную схему транспортировки отходов.

— Эти меры позволят систематизировать тарифное регулирование, — отметил Вячеслав Духин.

Вторая жизнь отходов

Мусор должен сортироваться, перерабатываться и вторично использоваться, но сегодня в России могут быть переработаны максимум 30% отходов, включая пищевые, считают опрошенные «Известиями» экологи.

— Проблема в том, что российский товаропроизводитель позволяет себе выпускать неперерабатываемые виды продукции, потому что за ее утилизацию не платит. В итоге, даже если люди участвуют в раздельном сборе, то часть отходов, которые они старательно собрали, отправляются на помойку, так как не перерабатываются, — рассказала «Известиям» эколог, активист движения «РазДельный сбор» Анна Гаркуша.

Она полагает, что производственные мощности по переработке фракций ТКО должны создавать крупные производители упаковки, которая составляет половину всех сегодняшних отходов.

— Это по силам, например, компании «Сибур», которая производит в России все виды пластика. В компании убеждают нас, что пластик — самый экологичный вид упаковки, его можно перерабатывать неограниченное количество раз, однако пока перерабатывающих заводов не построили, — обратил внимание эколог Александр Закондырин, отметив, что совокупная площадь свалок в России равна территориям Бельгии или Нидерландов.

По мнению Анны Гаркуши, способствовать раздельному сбору мусора должны продуктовые супермаркеты.

— Они могут отказаться от упаковки из неперерабатываемых материалов и способствовать тому, чтобы посетители покупали больше продукции в свои контейнеры, авоськи, сумки. Плюс продуктовые сети способны предотвращать образование пищевых отходов. Если срок годности продукции подходит к концу, то нужно разрабатывать программы по ее реализации населению с дисконтом или жертвовать малоимущим людям, — призывает эколог.

Возобновление практики приема стеклотары в магазинах, которая была в Советском Союзе, допускает сопредседатель международного социально-экологического союза Святослав Забелин. Он убежден, что в России нужно возрождать культуру многоразового использования вещей, которую оттеснили культурой одноразового потребления. Пока же, по словам эксперта, раздельный сбор мусора в России во многом имитация, но с чего-то нужно начинать. Например, населению нужно постепенно переходить к отдельному сбору пищевых отходов и учиться разделять мусор на три ведра.

— Одно ведро должно быть под органику — пищевые отходы, второе для вторсырья — бумага, стекло, металл, пластик, а третье — для всех остальных неперерабатываемых отходов, — советует эколог.

Ликвидация мусора

Задача нацпроекта «Экология» — к концу 2024 года довести долю обработки ТКО до 60%, но есть региональные операторы, которые уже в этом году довели этот показатель до 100%, сообщил Дмитрий Кобылкин.

— В России открываются современные мусоросортировочные комплексы, в том числе полностью разработанные и построенные российскими компаниями. За счет средств инвесторов запускаются производства по переработке разных видов отходов, — рассказал «Известиям» министр.

Дмитрий Кобылкин признал, что пока подобные изменения произошли не везде.

– Невозможно всю систему построить за 10 месяцев. Многие европейские страны этот путь десятилетия проходили. Тем более что надо честно признать: системой прежнюю схему работы с отходами вообще сложно назвать, — пояснил министр.

В этом году в Ульяновской области впервые в России масштабно применили технологию утилизации органического мусора. Из пищевых отходов здесь научились получать безопасный технический грунт.

— Биоорганические фракции отбираются на сортировочной линии закладываются на подготовленную площадку и вносятся биодобавки. После этого насыпь укрывают и увлажняют, периодически перемешивая. При соблюдении технологий через 2,5 месяца получается готовый рекультивационный материал для восстановления отработанных полигонов, карьеров, загрязненных земель, а также он прекрасно подходит для выращивания цветов, газонов, — рассказал и.о. директора регионального оператора «Горкомхоз» Дмитрий Фатьянов.

Мусоросортировочный комплекс в конце года достроят в Ростовской области. Первый экотехнопарк в регионе расположен на территории Волгодонского района. Его мощность — до 200 тыс. т отходов в год. Экотехнопарк включает мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО и площадку биокомпостирования.

— Здесь отходы будут проходить полный цикл: максимальный отбор полезных фракций на автоматических сортировочных линиях, переработка органики в компост, который далее можно использовать в сельском хозяйстве и при рекультивации полигонов, а также безопасное захоронение неутилизируемых фракций на современном полигоне, — пояснила «Известиям» председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» (региональный оператор по обращению с ТКО) Полина Вергун.

Чтобы реформа заработала на полную мощность нужно создавать инфраструктуру, при этом первые изменения уже начинают замечать жители страны, уверен Дмитрий Кобылкин.

— Во дворах появляются контейнеры для раздельного сбора мусора, за отходами приезжают новые, современные мусоровозы, а инвесторы видят государственное внимание к отрасли, и, соответственно, идут вложения внебюджетных средств в инфраструктуру, — отметил глава Минприроды.

По его данным, примерная оценка объема частных инвестиций в объекты вводимые в 2019 году — 20 млрд рублей. А всего ППК «РЭО» отобрал для финансирования 43 проекта в 20 регионах, общая стоимость их создания оценивается в 47,5 млрд рублей.

К 2024 году при реализации нацпроекта «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации ТКО стоимостью 290 млрд рублей, из которых 180 млрд — средства инвесторов.

Юлия РОМАНОВА