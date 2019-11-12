12.11.2019 14:56 141

Производители предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами. Они просят власти инициировать внесение поправок в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Возможные изменения уже обсуждались на рабочей группе в Минфине. Сегодня на международном рынке присутствует множество крепких сортов крафтового пива, которые недоступны отечественным потребителям. Но будет ли такая продукция пользоваться спросом у россиян, пока не ясно –– пивные напитки в целом не очень популярны в стране, считают эксперты.

Слабая позиция

Производители пива предложили изменить новый технический регламент «О безопасности алкогольной продукции». Они хотят снять ограничение по крепости пивных напитков — согласно документу, она не может превышать 7 градусов. Об этом сказано в замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР), с которыми ознакомились «Известия».

Один из составителей документа — Союз производителей алкогольной продукции. Как рассказали «Известиям» в организации, этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе в Минфине.

Пивные напитки — «продукция с объемной долей этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7%», сказано в техрегламенте. Самого пива в них должно быть не менее 40%. Такие же требования к составу предъявляет и российское законодательство. При этом для самого пенного ограничений по крепости нет.

Производители отмечают, что на международном рынке присутствуют сорта напитков более 7 градусов. Однако они не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ. Это является торговым барьером для импорта продукции в РФ и создает неравные условия в рамках ВТО, сказано в документах экспертного совета при РАР.

В пресс-службе РАР «Известиям» сказали, что в рамках деятельности рабочих групп звучат различные инициативы, «однако вопросы, касающиеся изменения норм законодательства, находятся в ведении Министерства финансов».

В пресс-службе Минфина сообщили «Известиям», что на рабочей группе в ведомстве обсуждался вопрос внесения изменений в технический регламент ЕАЭС. Но в министерство предложения от представителей отрасли по его корректировке пока не поступали.

Совет ЕЭК принял технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» в декабре прошлого года. Документ, который будет действовать на территории стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) вступит в силу 10 января 2021 года. Дополнительное время необходимо для плавного перехода производителей алкогольных напитков на единые обязательные требования, ранее рассказывали «Известиям» в пресс-службе ЕЭК.

Технический регламент в том числе корректирует терминологию в категории пивоваренной продукции. Так, в продаже появится «пиво специальное» (с фруктово-ягодными добавками) и «пиво пшеничное».

Ранее в ЕАЭС не было общего техрегламента, для регулирования алкогольного рынка страны использовали национальное законодательство. Поэтому в переходный период государства союза должны будут внести необходимые поправки. Также за это время можно успеть внести корректировки и в сам техрегламент.

Сложный крафт

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев сказал «Известиям», что компания поддерживает инициативу по снятию ограничения крепости пивных напитков. Это очевидный пробел в законодательстве, на который изготовители уже обращали внимание регулятора, отметил он. Из-за этого российский потребитель лишен возможности попробовать многие сорта пивной продукции, которые есть на мировом рынке.

— Мы ранее уже обсуждали эту проблему с Росалкогольрегулированием, поскольку даже в нашем международном портфеле есть сорта, которые не могут присутствовать на российском рынке из-за этого ограничения, — сказал Ораз Дурдыев. — К таким сортам относится большое количество наименований крепкого бельгийского пива, а также сложный крафт. Они по составу в России попадают в категорию «пивные напитки», однако их крепость выше 7%.

В мире пивная продукция не ограничена по крепости, отметили в пресс-службе компании «Балтика». Есть сорта, крепость которых составляет 7%, 20% и даже 60%.

В российском законодательстве термин «пивные напитки» появился в 2011 году. Это привело к тому, что некоторые марки и сорта, во всем мире считающиеся пивом, в РФ оказались в новой категории. Из-за того что в рецептуре таких напитков, например, было свыше 20% несоложеного сырья или более 2% сахаросодержащих материалов. Хотя использование добавок — это общемировая практика, которая позволяет получать сорта, удовлетворяющие самым разнообразным вкусам потребителей.

В «Балтике» уверены: нет риска, что после отмены ограничений на отечественном рынке тут же появится «пивная продукция» крепостью 40 градусов. Тем более что ставка акциза на пиво более 8,6% в РФ выше, чем для напитков до 8,6% включительно: 39 и 21 рублей на 1 л соответственно.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз напомнил «Известиям», что, по данным РАР, в 2018 году в России было продано 654 млн декалитров пива и 78 млн декалитров пивных напитков. Это говорит о том, что пивные напитки не пользуются большой популярностью в стране. Поэтому пока сложно сказать, будет ли у покупателей интерес к новым, более крепким сортам, если они появятся.

— В 2018 году российский рынок пива и его производных впервые за несколько лет не падал, тогда как до этого он демонстрировал снижение, — сказал Вадим Дробиз.

Сокращение этого сегмента наблюдалось и в других странах, например в Германии и Китае. Поэтому неудивительно, что производители ищут новые ниши для продаж, добавил эксперт.

Евгения ПЕРЦЕВА