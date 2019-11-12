12.11.2019 14:58 151

Российские экспортеры недосчитались $12 млрд выручки по итогам восьми месяцев 2019 года, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza. Документ есть в распоряжении «Известий». Больше всего в стоимостном выражении потеряли поставщики нефтепродуктов, дизельного топлива, газа, металлов и пшеницы. Объемы продаж российской продукции за рубеж также сократились — на 4,2%. Это связано со снижением цен, замедлением мировой экономики и торговым конфликтом между США и Китаем, заявили эксперты. Однако уже в следующем году ожидается позитивная динамика экспорта, заявили «Известиям» в Минэкономразвития.

Доходы компаний-экспортеров в 2019 году не достигнут прошлогодних показателей. За первые восемь месяцев бизнесмены заработали $275,1 млрд — на $12 млрд меньше, чем годом ранее, сказано в исследовании компании FinExpertiza. Таким образом, тренд возвращения экспорта на докризисный уровень был переломлен, отмечают аналитики.

Больше всего недополучили поставщики нефтепродуктов, дизельного топлива, газа, металлов и пшеницы, говорится в исследовании. Так, доходы нефтяников уменьшились на $7,75 млрд, производители дизеля недосчитались $3,37 млрд, а экспортеры природного газа — $2,88 млрд. Падение выручки сопровождалось снижением закупочных цен: сильнее всего подешевели полуфабрикаты из железа и стали, а также черные металлы и плоский прокат из железа.

При этом по некоторым категориям товаров выручка показала позитивную динамику. Так, поставки сжиженного газа увеличились на $1,7 млрд, экспорт руды вырос на $509 млн, а продажи угля за границу стали больше на $391 млн.

Ощутимо сократилась стоимость товаров нефтегазового сектора: сырая нефть, нефтепродукты и дизельное топливо в январе-августе 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, упали в цене на $25–26 за тонну, а природный газ подешевел на $12 за 1 тыс. куб. м. Негативная динамика расценок в нефтегазовой отрасли приводит к ощутимым потерям для экспорта из России в целом, отметила председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова. Однако российский экспорт восстанавливается значительно быстрее нефтяных цен, отметила эксперт: «черное золото» отыграло всего 65,6% от стоимости докризисного 2013 года, а экспорт — уже 85,2%.

Рекордный для российской экономики стоимостный объем экспортной выручки был зафиксирован в 2013 году и составил $527 млрд. В 2018 году российский экспорт восстановился лишь до уровня $449 млрд.

Из данных Росстата следует, что топливно-энергетические товары в январе–августе этого года формировали 63,7% российского экспорта, только одна нефть — 29,2%, отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Майорова. По ее мнению, на снижение нефтяных цен повлияла прежде всего промышленная рецессия во многих странах, а также торговый конфликт между США и Китаем.

Тем не менее, в 2020 году стоимостный объём экспорта вполне может превзойти результаты 2019-го, заявили «Известиям» в Минэкономразвития. Однако это будет зависеть от многих факторов, а именно: цен на углеводороды, конъюнктуры рынка сельхозпродукции, спроса на металлы, желания и возможности российских компаний направлять свою продукцию за рубеж, мер поддержки экспорта, а также устранения тарифных и нетарифных барьеров со стороны зарубежных партнеров, отметили в ведомстве.

В Минпромторге не смогли оперативно ответить на запрос «Известий» о перспективах российского экспорта.

Падение цен

Физические объемы продаж российских товаров за рубеж также сократились — на 4,2%, говорится в исследовании. Так, экспорт нефтепродуктов снизился на 10,5 млн т, природного газа — на 5,4 млрд куб. м, дизельного топлива — на 4,3 млн т, а черных металлов — на 2,8 млн т. Исключением стал экспорт сырой нефти: на фоне падения закупочных цен производители увеличили объемы поставок на 4 млн т.

Нефтедобывающим компаниям действительно выгоднее не снижать объемы реализации в сложившихся обстоятельствах, пояснил эксперт РАНХиГС Андрей Полбин. Скорее всего, они наращивают поставки, опасаясь дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики и более резкого падения цен на нефть, предположил он.

Снижение общего объема поставок на 4,2% не драматично и связано исключительно с волатильностью цен, уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. На сегодняшний день российские экспортеры не почувствовали замедления темпов роста мировой экономики, так как спрос на товары остается на достаточном уровне. Последствия рецессии могут дать о себе знать не раньше, чем через год-полтора, спрогнозировал эксперт.

В процентном соотношении больше всего упали объемы экспорта пшеницы (на 25,4%), лесоматериалов (на 25%) и необработанной целлюлозы (на 24,4%). За восемь месяцев 2018 года Россия экспортировала пшеницы на $5,14 млрд, а за январь–август нынешнего — всего на $3,8 млрд, говорится в исследовании.

Пшеница составляет основу российского зернового хозяйства, на ее долю приходится более 60% всех сборов зерновых и зернобобовых культур, отметила Елена Майорова. Однако по итогам прошлого года урожай снизился на 16%, хотя в течение нескольких предыдущих лет наблюдался его устойчивый рост. Это стало причиной сокращения объемов экспорта, объяснила эксперт.

Роза АЛМАКУНОВА, Екатерина ВИНОГРАДОВА