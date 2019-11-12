12.11.2019 15:03 134

Федеральная антимонопольная служба проверит производителей и переработчиков гречки после сообщений о росте цен на продукт, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Принято решение провести проверку как производителей гречихи, так и ее переработчиков на предмет обоснованности устанавливаемых ими цен", — говорится в сообщении.

Такое решение было принято по итогам селекторного совещания с территориальными управлениями ФАС и представителями органов управления АПК в регионах-продуцентах гречихи. Ранее Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий заявил о повышении цен на гречиху.

При этом, в ФАС заявили, что дефицита крупы на рынке не наблюдается. "Несмотря на то, что фактов нарушения антимонопольного законодательства до сих пор выявлено не было, мы приняли решение проверить обоснованность цен, устанавливаемых как производителями, так и переработчиками гречихи", — передает пресс-служба ФАС слова начальника Управления контроля АПК ФАС России Анны Мирочиненко.

В октябре в ФАС заявляли, что в отдельных регионах фиксирует рост оптово-отпускных цен на гречневую крупу от 5 до 29 процентов. Но нарушений антимонопольного законодательства тогда выявлено не было.

В сентябре в Минсельхозе отмечали незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу, но при этом заявляли о стабильной ситуации на рынке.

Как отмечали в октябре эксперты "РГ", на рынке ожидается подорожание гречки, так как снизились посевы этой культуры.

Рост на гречку по итогам эксперты также прогнозировали еще в феврале этого года.

Евгений ГАЙВА