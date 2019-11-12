12.11.2019 15:04 190

Санкт-Петербург признали самым фотографируемым городом России. Он обогнал Москву, занявшую вторую строчку в рейтинге, на десять процентов.

Исследование провел сервис "Облако. Mail.ru" по технологии компьютерного зрения, пишет РИА Новости . Туристы чаще всего фотографируют в Петербурге Дворцовую площадь, Эрмитаж, Казанский собор, Петергоф и храм Спаса на Крови.

В Москве отдают предпочтение Красной площади, Мавзолею Ленина, Храму Василия Блаженного, ГУМу и Большому театру. Попал в рейтинг наиболее фотографируемых городов и Калининград. Здесь чаще всего снимают Рыбную деревню. В Волгограде — Мамаев курган, в Воронеже — корабль-музей "Гото Предистанция", во Владивостоке — мост на остров Русский, в Ростове-на-Дону — мозаику подземных переходов.

Ранее "РГ" писала о том, что Северная столица признана и самым "умным" городом России .

Светлана ЦЫГАНКОВА