12.11.2019 15:05 141

КИШИНЕВ (Рейтер) — Парламент Молдавии вынес вотум недоверия правительству во вторник, что угрожает стране еще большей нестабильностью всего через пять месяцев после вступления в должность прозападного премьер-министра Майи Санду, обещавшей бороться с коррупцией.

Санду ранее сформировала непростую коалицию с поддерживаемыми Россией социалистами. Но сотрудничество провалилось из-за разногласий вокруг предложенной реформы порядка назначения генерального прокурора.

В результате голосования 63 из 101 депутата поддержали вотум недоверия.

Александр ТАНАС