12.11.2019 15:09 134

НУР-СУЛТАН (Рейтер) — Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пытается организовать встречу президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского, сказал Назарбаев во вторник.

"Зеленский уже согласился на встречу тет-а-тет и проинформировал об этом президента России. Посмотрим (согласится ли Путин)", — сказал Назарбаев, выступая на конференции по международной политике.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль сосредоточен на подготовке встречи в нормандском формате, объединяющем лидеров Украины, России, Франции и Германии и призванном найти пути мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена", — сказал Песков журналистам во вторник.

"В этой связи мы все концентрируемся на подготовке нормандского формата", — добавил Песков.

По его словам, Москва "позитивно оценивает" разведение сил на востоке Украины и считает, что "выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет важным элементом подготовки встречи в 'нормандском формате'".

Зеленский, обещавший положить конец конфликту на востоке Украины, говорил ранее, что отвод украинских войск из села Петровское будет означать выполнение Киевом всех необходимых условий для саммита.

Вспыхнувший в 2014 году на индустриальном востоке Украины конфликт между пророссийскими сепаратистами и правительственными силами унес более 13.000 жизней.

Тамара ВААЛЬ, Дмитрий АНТОНОВ