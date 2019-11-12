НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Президент США Дональд Трамп планирует обсудить торговую политику страны в Экономическом клубе Нью-Йорка во вторник, и рынки, вероятно, будут взвешивать каждое его слово.
Инвесторы будут внимательно следить за выступлением Трампа в поисках позитивных новостей о затянувшейся торговой войне с Китаем.
"Можно ожидать, что президент подчеркнет, как его политика снижения налогов, дерегуляции и справедливой и взаимовыгодной торговли способствовала самому продолжительному в истории США экономическому росту с рекордно низкой безработицей, растущими зарплатами и увеличивающимся доверием потребителей", — сказал представитель Белого дома Джадд Дир. Он отказался раскрыть другие подробности.
Позитивная риторика в вопросе торговли между США и Китаем, скорее всего, удовлетворит участников рынка даже без конкретных деталей обсуждаемой "первой фазы" сделки, сказал Джим Полсен, главный инвестиционный директор Leuthold Group в Миннеаполисе.
Рэнди Фредерик, вице-президент по торговле и деривативам в компании Charles Schwab в Остине был настроен более скептически.
"Та неопределенность, которая есть сегодня, будет существовать и завтра", — сказал он, добавив, что, если Трамп скажет, что не будет отменять тарифы, рынок отреагирует негативно.
Джефф МЕЙСОН, Эйприл ДЖОЙНЕР