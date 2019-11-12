12.11.2019 15:12 375

Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом. Сейчас в рамках пилотного проекта тестируется платная доставка перевыпущенных карт, а с декабря будет запущена доставка новых. Сбербанк планирует доставлять карты собственной службой. Участники рынка считают, что процесс организации своей доставки с нуля для банка такого масштаба весьма сложен, но, с другой стороны, исключительное положение Сбербанка на рынке поможет продвижению проекта.

Как рассказали "Ъ" участники рынка и подтвердили собеседники, близкие к банку, Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом. Сейчас в рамках пилота в ряде регионов банк доставляет перевыпущенные банковские карты (в Москве стоимость доставки составляет 500 руб.). В декабре начнется пилотный проект по доставке новых банковских карт клиентам. А в полном объеме услуга заработает в первом полугодии 2020 года, указывает собеседник "Ъ", близкий к Сбербанку. На стадии пилота, рассказывает знакомый с ситуацией собеседник "Ъ", планируется, что новые карты будут доставляться заказавшим их на сайте через интернет-банк либо через мобильный банк. То есть верификация клиента будет производиться дистанционно. Сколько будет стоить доставка для клиента и будет ли она по новым продуктам платной, собеседники "Ъ" не раскрывают.

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