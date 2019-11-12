12.11.2019 15:14 389

Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего и. о. председателя правления банка «Европейский стандарт» Дарью Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана. Они обвиняется в хищении из хранилища кредитного учреждения перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн руб. По версии следствия, преступление фигуранты совершили в сговоре с предшественницей госпожи Гнездич Натальей Важнаткиной, определенной под домашний арест.

С ходатайством об аресте Дарьи Гнездич и Олега Олдмана в Тверской райсуд обратилось ГСУ ГУ МВД России по Москве. Помимо стандартных аргументов о необходимости ареста следователь сообщил, что оба фигуранта скрылись и объявлены в розыск. Доводы защиты, просившей ограничиться в отношении господ Гнездич и Олдмана менее строгой мерой пресечения, суд счел неубедительными. Адвокат Дарьи Гнездич Олег Дубинин «применение ареста к матери троих детей» назвал чрезмерно суровой мерой. К тому же, по его словам, ходатайство следователя не мотивировано должным образом. «В частности, из представленных суду материалов неясно, какие меры применялись для розыска госпожи Гнездич и применялись ли вообще»,— заявил "Ъ" господин Дубинин. Получить комментарии адвоката Олега Олдмана вчера не удалось.

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