12.11.2019 20:41 148

Центральный Банк России выставит Сбербанку новый штраф в случае его неподключения к системе быстрых платежей (СБП) в предписанный срок. Об этом во вторник, 12 ноября, заявили в регуляторе.

Ранее во вторник глава кредитно-финансовой организации Герман Греф заявил журналистам, что Сбербанк физически не сможет подключиться к СБП до конца года. По его словам, разработка систем для подключения закончится только в середине января.

«Для всех участников рынка установлены единые правила и сроки подключения к СБП. Для системно значимых кредитных организаций это 1 октября 2019 года», — цитирует «РИА Новости» сообщение регулятора. Если нормы и предписания Банка не исполняются, то ЦБ действует в рамках полномочий.

«Десять из 11 системно значимых кредитных организаций подключились к СБП к положенному сроку. Еще один банк этого не сделал, ему были вынесены предписания, включая штраф», — напомнил регулятор.

ЦБ РФ запустил систему в конце января, с ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

6 ноября ЦБ назначил штраф Сбербанку за неподключение к СБП, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации. Системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября. В настоящий момент эта функция недоступна только у Сбербанка.