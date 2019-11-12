В Wintershall Dea анонсировали завершении «Северного потока – 2» до конца года

12.11.2019 20:42 152

Проект «Северный поток – 2», который недавно получил разрешение на строительство от Дании, будет достроен до конца 2019 года. Об этом рассказал Марио Мерен, глава крупнейшей немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall Dea, которая является одним из пяти европейских партнеров «Газпрома» по проекту, сообщает ТАСС во вторник, 12 ноября.

По его словам, разрешение от Дании стало последним звеном. Теперь у проекта есть все необходимые допуски.

«Если не ошибаюсь, датская часть составляет 140 км, то есть для двух веток это 280 км. Я уверен, что строительные работы будут завершены в этом году», — сказал Мерен.

При этом точные строки начала прокладки по датскому участку он не назвал.

Также глава Wintershall Dea отметил, что с приближением зимы погодные условия на Балтике становятся более сложными, но это заложено в графике строительства.

30 октября Датское энергетическое агентство разрешило строительство газопровода и заявило, что он пройдет по датскому континентальному шельфу к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Диалог России и Украины о продлении контракта осложняется судебными разбирательствами между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

«Северный поток — 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и будет обеспечивать поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.