12.11.2019 20:45 170

Только 67% российских запасов нефти рентабельно разрабатывать при цене 70 долларов за баррель марки Brent и курсе 65 рублей за доллар. Такие данные представил замглавы Роснедр Орест Каспаров по итогам инвентаризации месторождений.

С начала проверки месторождений курс рубля практически не изменился, а вот цены на "черное золото" понизились более чем на 10%. Сейчас баррель нефти марки Brent стоит около 62-63 долларов, при этом консенсус-прогноз предполагает дальнейшее снижение котировок в пределах трех лет.

Практическая цель проведения инвентаризации была в том, чтобы получить полную оценку состояния нефтедобывающей отрасли и определить в отношении нее дальнейшую фискальную политику государства. Она должна была положить конец долгим спорам о методах стимулирования нефтедобычи в стране между минфином, минэнерго и нефтяными компаниями.

Позиция министерства финансов заключалась в том, что в России действует весьма комфортный уровень налогообложения нефтяной отрасли, а дополнительные льготы приведут к выпадению доходов бюджета и перераспределению нагрузки на другие отрасли. Глава минэнерго Александр Новак неоднократно заявлял, что без дополнительного стимулирования отрасли и реформы ее налогообложения добыча нефти начнет снижаться после 2021 года.

По итогам инвентаризации ведомства смогут снять некоторую часть этих разногласий.

"Во-первых, это первая оценка объема рентабельных запасов в стране, что крайне важно для понимания государством реального состояния ресурсной базы и экономики проектов, — подчеркивает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. — Во-вторых, она показала опции для улучшения системы государственной экспертизы запасов. Поэтому по ее результатам необходимо сделать выводы по изменению системы, в частности, постепенному переходу на ежегодный аудит рентабельных запасов для государственных целей, в т.ч. для настройки налогового режима". Решить все проблемы после проведенной инвентаризации едва ли получится. Кроме того, по мнению специалистов, методика оценки запасов пока далека от идеальной.

"Оценка экономики и рентабельных запасов в рамках инвентаризации предполагала возможность использования двух подходов: на уровне эксплуатационного объекта и на уровне отдельных скважин, — пояснила Дарья Козлова. — Оценка на уровне отдельных скважин требует от компаний значительной технологической готовности. Необходимо наличие актуальных проектно-технических документов. На текущий момент такая информация была предоставлена только по 106 месторождениям с суммарными извлекаемыми запасами порядка 5 млрд тонн, что составляет лишь 17% от общероссийских".

"Результаты инвентаризации вполне репрезентативны, но с важными оговорками. Идеальной методики оценки быть не может в принципе. Вероятно, можно и нужно, отдельно провести инвентаризацию льготируемых запасов, однако их сложно привести к "общему знаменателю", поскольку набор из льгот и преференций по каждому из них будет отличаться", — отметил эксперт-аналитик "Финам", Алексей Калачев. — "Кроме того, проведенная инвентаризация ответила лишь на вопрос о рентабельности месторождений при определенных условиях. При их изменении в ту или иную сторону результаты ревизий будут отличаться".

Сергей ТИХОНОВ