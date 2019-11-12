12.11.2019 20:48 194

МОСКВА (Рейтер) — Рубль был в минусе значительную часть вторника, и против него могли играть конверсии иностранными держателями акций Роснефти полученных рублевых дивидендов, а также скромный внутридневной рост доллара США на форексе в ожидании выступления американского президента Дональда Трампа.

К 17.35 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 64,02, и рубль дешевеет на 13 копеек.

К евро дешевеет на 5 копеек, котировки вблизи 70,57.

"Это сезонная тема — мы видим потоки на покупку валюты иностранцами в счет промежуточных дивидендов, сейчас — полученных от Роснефти, и данный валютный спрос может вывести пару доллар/рубль к отметке 64,40", — сказал дилер крупного западного банка.

Он, впрочем, указал на значительные риски изменения котировок после сегодняшнего выступления Трампа безотносительно силы и объема текущих локальных денежных потоков.

Накануне Роснефть завершила выплаты here дивидендов за первое полугодие в объеме 162,5 миллиарда рублей, при этом среди её акционеров важное место занимает нефтяная компания BP, владеющая почти 20% пакета акций, а также катарские инвесторы с почти 19%.

Утром рубль дорожал до 63,75, но после полудня сформировал сессионный минимум 64,10 за доллар. Объем биржевых сделок приблизился к $1,8 миллиарда.

Некоторые участники локального рынка отмечали рост предложения валюты от корпораций по мере заметного превышения номинальным курсом доллара отметки 64,00, что могло сдержать рубль от более существенного ослабления.

Наталия Орлова из Альфа-банка сейчас не ждет значительных изменений курса рубля, предположив, что пара доллар/рубль завершит текущий год в диапазоне 64,00-65,00.

Тем не менее, она предлагает держать в голове санкционный фактор: "До конца года на повестку дня еще могут вернуться санкционные риски, связанные с обсуждением оборонного бюджета США, в поправки которого включены предложения о санкциях против российского госдолга, и этот риск делает текущий уровень курса неустойчивым". Мировые рынки во вторник ждут выступления Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка (20.00 МСК).

Если глава Белого Дома своими комментариями, например, о торговых отношениях с Китаем или о возможной предвыборной экономической программе, не спровоцирует волатильность на рынках, то спокойный ход торгов может сохраниться до полугодового отчета главы ФРС Джерома Пауэлла.

Из выступления же Пауэлла перед американскими законодателями, запланированного на среду-четверг, рынки постараются прояснить возможные дальнейшие шаги Федрезерва, который на последнем заседании снизил ставку и намекнул на возможность паузы для оценки уже сделанных шагов по смягчению ДКП.

Доллар США вечером подрастает к евро на 0,1% ($1,1017). Значительная часть валют его сырьевого и развивающегося сегментов показывает скромные разнонаправленные изменения.

Нефть марки Brent дорожает на полпроцента, оцениваясь в $62,50.

Владимир АБРАМОВ