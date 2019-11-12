МВФ продолжит в Киеве переговоры о новых кредитах для Украины

12.11.2019 20:49 142

КИЕВ (Рейтер) — Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев, чтобы с 14 ноября продолжить переговоры с украинским правительством о новой кредитной программе поддержки реформ, сообщил постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман.

Киев рассчитывает до конца года договориться с ключевым международным кредитором о новой трехлетней программе на общую сумму не менее $5 миллиардов.

"Миссия МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября 2019 года, для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая будет поддерживаться Международным Валютным Фондом",- говорится в сообщении постоянного представителя.

Ранее МВФ заявлял, что обсуждает с украинскими властями такие проблемы, как обеспечение независимости центрального банка, будущее национализированного в 2016 году крупнейшего в стране ПриватБанка, действия властей по возврату средств, направленных на поддержку банков.

Наталия ЗИНЕЦ