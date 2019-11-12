12.11.2019 20:53 179

Страховщики готовят масштабный пересмотр цен на защиту серьезного бизнеса от рисков. Рынок ждет подорожания страхования по целому ряду направлений — от авиации до ответственности управленцев, и в ряде случаев повышение ставок может оказаться кратным. Причиной стало изменение тарифной политики международных перестраховщиков — российский рынок сохраняет высокую степень зависимости от него, перестраховывая до 70% всех рисков за пределами РФ. Представители бизнеса уже говорят, что существенное увеличение ставок их не устроит и рынку грозит снижение охвата страхованием юрлиц.

Страховой рынок впервые за всю современную историю ждет масштабного роста ставок в корпоративных видах. С этим уже столкнулись страховщики и их клиенты — сейчас в разгаре сезон перезаключения договоров на следующий год (ноябрь—декабрь — основные месяцы пролонгации договоров по корпоративным видам страхования и перестрахования). Как рассказала "Ъ" президент профильной «дочки» ЦБ Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья Карпова, «все в этом году ожидали, что будет легкое продление программ перестрахования, однако уже понятно, что этого не случится». По ее словам, в настоящее время удорожание программ страхования во всем мире по таким видам, как авиация и космические риски, составляет от 40% до 100%, в полтора раза увеличиваются ставки по страхованию ответственности директоров (D&O), серьезно увеличиваются ставки и в страховании энергетических объектов.

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