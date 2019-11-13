13.11.2019 18:17 101

Концепция расширенной ответственности производителя (РОП), подготовленная Минприроды, нуждается в серьезной доработке. Об этом говорится в письме на имя президента России, подписанном ведущими торговыми ассоциациями страны. По мнению подписантов, введение пятилетнего моратория на самостоятельную утилизацию упаковки ввозимых товаров и увеличение размера утилизационного сбора, которым предлагается обложить 100% производимых и импортируемых товаров, приведет к скачку цен. В Минприроды «Известиям» заявили, что не видят рисков для бизнеса. Однако эксперты считают, что нововведение в итоге может серьезно увеличить нагрузку на предпринимателей.

Под присмотром государства

В число основных принципов концепции совершенствования института РОП, на которой настаивает Минприроды, вошли пятилетний мораторий для импортеров на самостоятельную утилизацию упаковки, объединение утилизационного и экологического сборов, а также создание фонда РОП, в который будут поступать собранные средства. Предполагается, что в дальнейшем именно эта структура будет распределять деньги между компаниями, осуществляющими утилизацию и переработку упаковки.

В министерстве подчеркивают, что в документе сохраняется возможность исполнения РОП непосредственно производителем (самостоятельная утилизация), а также путем уплаты экологического сбора.

— Минприроды России не видит рисков для производителей, инвестировавших в организацию собственных объектов инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов от использования таких товаров, поскольку в концепции предусматриваются меры экономического стимулирования развития самостоятельной утилизации посредством использования средств экологического сбора путем его расходования исключительно на утилизацию товаров тех групп, за которые этот сбор был уплачен, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Министерство рассчитывает внести необходимые изменения в законодательство за 2020 год, а с 2021 года начать мониторить результаты и корректировать работу новой системы. Вопрос дальнейшей реализации механизмов будет решаться на правительственной комиссии под председательством вице-премьера Алексея Гордеева, уточнили в Минприроды.

Предприниматели же утверждают, что внедрение концепции в ее нынешней редакции приведет к резкому скачку цен на ввозимые товары. Кроме того, бизнес потеряет инвестиции в уже созданную инфраструктуру сбора и утилизации мусора, в том числе — раздельного. В обращении к президенту, подписанном представителями сразу нескольких ассоциаций производителей, говорится о недопустимости решения вопросов «неэффективного администрирования уклоняющихся субъектов регулирования за счет ущемления прав добросовестного бизнеса». «Такой подход приведет к потере многомиллиардных инвестиций в проекты по сбору и переработке отходов, ликвидации созданных в целях самостоятельной реализации РОП некоммерческих объединений», уверены подписанты.

Один налог лучше

В качестве компромисса можно включить стоимость утилизационного сбора на упаковку в таможенные платежи. Тогда предприниматели могли бы сразу рассчитывать затраты, а не платить бесконечные дополнительные взносы, считает глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

В этом случае можно заранее просчитывать свою бизнес-модель, пояснил эксперт. Но при той схеме, которая сейчас прописана в концепции РОП, многие игроки будут вынуждены уйти с рынка из-за непрогнозируемых дополнительных трат, а на полках неизбежно возникнет дефицит самых разных товаров, добавил он.

— Кроме того, это поможет и нашим иностранным «друзьям»: ни один из этих налогов, в том числе платеж за утилизацию упаковки, не взимается с товаров, попадающих в Россию через кроссбордер — то есть путем трансграничной торговли. Тот же AliExpress продолжит продавать свои товары, доставляя их миллионом посылок — как будто их упаковка российскую территорию не загрязняет, — подчеркнул Алексей Федоров.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, напротив, считает предложения Минприроды логичными. Он не видит причин для «резкого скачка цен на импортные товары». Вместе с тем эксперт опасается, что могут пострадать инвестиции в проекты по самостоятельному раздельному сбору и переработке отходов.

— В этом направлении концепцию следует доработать, чтобы не получилось традиционно — замысел правильный, а реализация наносит ущерб рынку, — отметил Павел Сигал.

Вопрос посредничества

В большинстве стран РОП — это стимулирующий механизм, который заставляет бизнес развивать раздельный сбор и переработку мусора, вкладываться в инфраструктуру. Поэтому предложение по созданию в России Фонда РОП выглядит «несколько спорным», считает директор института экономики природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

— Сегодняшнее законодательство предполагает разные варианты экологической ответственности для производителей, в том числе — самостоятельную утилизацию упаковки. Бизнес общается с бизнесом и может выбрать наиболее эффективную схему, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Сейчас же предпринимателям предлагают платить утилизационный сбор в квазигосударственный фонд, который затем будет распределять эти деньги каким-то компаниям, чтобы упаковка была утилизирована. Этот механизм мог бы работать в Советском союзе, но не в XXI веке.

Эксперт отмечает, что пока в мире нет положительного опыта создания государственных фондов такого рода. Структуры, аккумулирующие средства РОП, существуют, например, в Германии — но там они создаются самим бизнес-сообществом.

Виталий ВОЛОВАТОВ, Сергей ИЗОТОВ, Евгения ПЕРЦЕВА