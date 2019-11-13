В России резко вырос объем взысканий за некачественный бензин на АЗС

13.11.2019 18:22 99

Объем оборотных штрафов, выписанных за продажу некачественного топлива на российских АЗС, резко вырос. За девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте.

Штрафовать заправки за торговлю горючим, не соответствующим требованиям техрегламента, начали в конце января 2018 года. Средняя сумма взыскания составляет 580 тыс. рублей, максимальный штраф в первом полугодии 2019 года превысил 2 млн рублей.

Всего за III квартал взыскали 24,6 млн рублей и еще 22,4 млн за первые два. Общая сумма сопоставима с объемом штрафов за весь прошлый год (50 млн).

В Росстандарте пояснили, что увеличение количества штрафов в конце лета и начале осени связано с накопительным эффектом и более эффективными точечными проверками организаций-нарушителей.

В Минпромторге отметили, что уже зафиксировали эффект от внедрения оборотных штрафов. Общая доля фальсифицированного и некачественного горючего снизилась.