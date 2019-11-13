13.11.2019 18:23 95

Госдума в первом чтении одобрила отмену «банковского роуминга». Под этим термином понимают комиссию за переводы внутри одного и того же банка — обычно ее снимают за финансовые операции между регионами. Депутаты считают высокие тарифы дискриминационными. Для банков, которые будут нарушать новые правила, введут систему штрафов. Перестраиваться придется примерно 75% финансовых организаций в нашей стране.