13.11.2019 18:24 99

Министерство финансов России очень обеспокоено утечками данных из банков. Особенно актуален этот вопрос с учетом перехода на сбор биометрических данных, отметил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Моисеев назвал утечку данных катастрофой для их владельцев, передает «РИА Новости» .

Замминистра подчеркнул, что если ответственность в этой сфере будет усилена, банки начнут активнее тратиться на защиту собираемых данных.

11 ноября «Известия» узнали о появлении на черном рынке базы данных с информацией о 5 тыс. клиентов ВТБ. В банке заявили, что это сведения, актуальные на 2016 год, и сообщили, что провели расследование. Однако несколько человек, данные которых предлагаются к продаже, подтвердили «Известиям», что у них в настоящий момент есть депозиты в банке, а один клиент назвал сумму, которая совпала с указанной в базе.

7 ноября стало известно, что Роскомнадзор планирует ввести административную ответственность за незаконное распространение персональных данных и за их покупку.

К весне 2020 года регулятор подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных личных данных.