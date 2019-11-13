13.11.2019 18:33 103

Параметры бюджета текущего года будут скорректированы. Законопроект кабмина об этом прошел первое чтение. В ходе рассмотрения документа депутаты обратили внимание Минфина на ряд проблем, требующих принятия решений.

Согласно обновляемому документу, доходы бюджета РФ в текущем году составят 19,97 трлн рублей. Это на 204,7 млрд рублей меньше, чем было установлено ранее. При этом расходы бюджета увеличиваются на 196 млрд — до 18,49 трлн. Одновременно с этим обнаружилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123 млрд. С учетом этой экономии перераспределяются 319 млрд.

Профицит бюджета составит 1,48 трлн, что на 400 млрд рублей ниже ранее утвержденного уровня. Причиной тому стало снижение поступления нефтегазовых доходов на 399 млрд. При этом ненефтегазовые доходы, наоборот, увеличатся на 194 млрд.

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, на какие статьи добавилось расходов. Так, 21,5 млрд рублей пойдет на поддержку граждан и в первую очередь на завершение строительства многоквартирных домов. Это недострой, обманутые дольщики, пояснил он.

Кроме того, на межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда РФ будет направлено 79 млрд рублей.

Поправки в бюджет на текущий год предусматривают, среди прочего, докапитализацию ВЭБа для выплаты обязательств перед внешними кредиторами. 20 млрд дополнительно пойдет на поддержку Минобороны — в первую очередь, на обеспечение обязательств министерства по жилищно-коммунальным услугам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения этого вопроса обратил внимание Антона Силуанова на низкую эффективность выполнения федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП).

Он предложил в постановлении о принятии бюджета отметить, что "ряд министерств неэффективно работают". Ненадлежащее исполнение по ФАИПам, по его словам, влечет проблемы с ростом экономики в регионах.

- Возможно, выйдем на то, чтобы обратиться в правительство с просьбой, чтобы ряд министерств, которые эту работу делают неэффективно, работали более профессионально, — сказал спикер.

Володин предложил совместно с правительством и Минфином выработать необходимое решение.

Депутаты фракции "Единая Россия" в ходе рассмотрения призвали Минфин уделить особое внимание вопросам бюджетной обеспеченности регионов. Народные избранники отметили, что в 2019 году наблюдается ухудшение сбалансированности региональных бюджетов по сравнению с прошлым годом.

В Госдуме обеспокоены, что в связи с приоритетным финансированием мероприятий нацпроектов регионы уменьшают не только объем своих инвестиционных расходов, но и финансирование других социально-значимых мероприятий, не связанных с нацпроектами. В том числе заявили в ГД, могут пострадать выплаты зарплат работников бюджетной сферы на уровне, установленном указами президента от 7 мая 2012 года.

По словам Антона Силуанова, в целом ситуация с региональными бюджетами выправляется. Кроме того, те решения, которые были предложены Госдумой по увеличению инвестиционных возможностей регионов, будут способствовать росту их экономик.

Татьяна ЗАМАХИНА