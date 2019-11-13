13.11.2019 18:34 160

Российские эксперты считают, что сотовая связь в России в 2020 году может вырасти в цене минимум на 10-12, максимум — на 25 процентов.

Следует отметить, что речь идет пока лишь о предварительных данных — более точный прогноз отечественных аналитиков ожидается к концу ноября. Репортеры "СОЮЗа" попытались разобраться, как возможный рост цен на сотовую связь в России может отразиться на союзном роуминге. К слову, его планируется отменить до конца года.

Итоги опроса, проведенного аналитиками TelecomDaily, свидетельствуют: по состоянию на конец третьего квартала этого года свыше 70 процентов граждан России жаловались на то, что сотовая связь в стране дорожает. Как рассказал "СОЮЗу" Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily, повышение тарифов может произойти в связи с необходимостью соблюдать требования по хранению данных в рамках "закона Яровой" и нового закона о "суверенитизации Рунета".

- Учитывая, что принятые ранее законы требуют ежегодного увеличения объемов хранимой информации, можно прогнозировать дальнейший рост стоимости услуг в 2020 году на 10-15 процентов, — пояснил Денис Кусков. — Это произойдет в том случае, если государство не будет субсидировать названные затраты операторов. Кстати, операторы обратились в правительство с открытым письмом с просьбой о помощи.

По мнению главы аналитического агентства, изменение тарифов внутри России не должно сказаться на отмене роуминга в Союзном государстве. "Я не думаю, что изменение тарифов в России может сказаться на изменении цен в других пространствах, экономических и политических. Но это однозначно потребует более внимательного отношения государства к этой проблеме и принятию взвешенных решений", — заметил Денис Кусков.

Изменение тарифов на сотовую связь в России не скажется на отмене роуминга в Союзном государстве

Отмену роуминга в Союзном государстве с нетерпением ждут россияне и белорусы. В настоящее время звонок в Беларусь у российских мобильных операторов в среднем стоит 25 рублей за минуту. А вот звонок в Турцию, Армению, Казахстан, Швейцарию, Австрию — "всего"15 рублей. В Китай с одним из операторов вовсе можно звонить за... три рубля в минуту. При этом не стоит забывать, что стоимость минуты разговора в роуминге — это цена минуты у местного оператора связи плюс наценка "родного" оператора. Так что на выходе цена может оказаться еще выше.

Российские операторы объясняют высокую стоимость тарифов тем, что в силу особенностей регулирования в сфере связи на территории Беларуси российские операторы не имеют прямых международных стыков с белорусскими операторами сотовой связи.

Сейчас ставка международного завершения вызова на сети операторов Беларуси — одна из самых высоких на пространстве СНГ и составляет 0,3 доллара США. У российских операторов — 0,19 доллара.

В случае с самими тарифами ситуация обратная — стоимость звонка россиян из Беларуси не превышает 1,35 доллара, а белорусов из России может достигать 2,4 доллара. При этом у российских операторов есть ряд тарифных планов, позволяющих звонить в два раза дешевле тарифа белорусской стороны за услугу по пропуску трафика — 0,15 доллара.

Поручение Высшего Госсовета Союзного государства министерствам связи и коммуникаций обеих стран проработать вопрос об отмене роуминга было дано в июне 2017 года. Подходы российской и белорусской сторон в части определения понятия "отмена роуминга" различаются.

Российская сторона итоговой целью видит полное упразднение платы за входящие вызовы в роуминге, то есть входящий звонок в роуминге для абонентов Союзного государства должен быть бесплатным. В свою очередь, белорусская сторона, основываясь на опыте Евросоюза, предлагает создать равноправные условия для операторов связи обеих стран посредством установления предельных максимальных тарифов на все роуминговые услуги в результате снижения всех составляющих тарифов на роуминговые услуги.

Юлия ВАСИЛЬЕВА