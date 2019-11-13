13.11.2019 18:37 159

Россияне в день китайской "черной" пятницы, которую называют Днем холостяка, потратили на AliExpress рекордные 17,2 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС в среду со ссылкой на сообщение AliExpress Россия.

Как уточняется, торговая площадка впервые обнародовала данные по продажам в России. Распродажа прошла 11 ноября, 5 миллионов россиян поучаствовали в ней, сделав более 30 миллионов покупок.

Тем временем в Китае продажи Alibaba достигли рекордных 268,4 миллиарда юаней (около 38,4 миллиарда долларов), писала газета China Daily. Это на 26 процентов больше по сравнению с 2018 годом.

Как рассказали "РГ" в Ozon, где распродажа, приуроченная ко "Дню холостяка", проходила с 5 по 11 ноября, в этом году сильнее всего выросли продажи одежды, товаров для спорта и отдыха, а также товаров для дома и интерьера.

Многие клиенты воспользовались акцией, чтобы подготовиться к зимнему сезону: продажи теплой одежды выросли на 271 процент относительного среднего значения в течение года, причем активнее всего покупали спортивные пуховики и комбинезоны. Также заметно выросли продажи товаров к Новому году.

Екатерина ЯСАКОВА