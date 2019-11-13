13.11.2019 18:42 158

Уже в этом году "Российские железные дороги" выйдут на планируемые объемы перевозок по Транссибирской магистрали (Транссиб) и Байкало-Амурской магистрали (БАМ) после первого этапа их модернизации, сообщили в компании. Полностью завершить первый этап планируется в следующем году.

Пропускная способность БАМа должна достичь 120 миллионов тонн грузов в год. По сравнению с 2012 годом, то есть до начала модернизации, объемы вырастут на 67 миллионов тонн. А к 2024 году провозная мощность должна увеличиться до 184 миллионов тонн.

Модернизируют БАМ и Транссиб с расчетом на поставки угля в Азию, но загрузять магистраль и другие товары, например, российская сельсхозпродукция

Ради достижения этой цели по плану модернизации на первом этапе должны были построить и реконструировать 35 станций, 21 разъезд, 254 километра вторых путей и модернизировать 5,1 тысячи километров пути, реконструировать 40 тяговых подстанций. Счетная палата указывала на отставание от запланированных сроков выполнения работ. Но в РЖД уверяют, что все завершат в срок, сдадут в следующем году и приступят ко второму этапу. Масштабный проект по модернизации инфраструктуры на так называемом Восточном полигоне должен быть самоокупаемым, он оценивается в 562,4 миллиарда рублей, 150 миллиардов выделили из Фонда национального благосостояния. В 2014 году правительство России утвердило паспорт проекта, в 2018 году — Комплексный план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года, куда вошла незавершенная часть первого этапа.

Загрузить мощности предполагали за счет поставок угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но монополия свои задачи выполнила, а угольные компании "не настолько развили свои месторождения", приводят в РЖД слова председателя правления Олега Белозерова.

Рост объемов отгрузки угля действительно притормозился. Если в 2017 году, по сравнению с 2016-м, погрузка выросла на 9,1 процента, в 2018-м — на 4,6 процента, то за первое полугодие этого года — всего лишь на один процент. Для снижения рисков в РЖД предлагают прописать планы развития угольных предприятий и объемы перевозок в программах угольной промышленности.

Развитие Транссиба и БАМа необходимо угледобывающей отрасли. "Если бы не БАМ, у наших угольщиков не было бы рабочих мест", — отмечает в беседе с "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. Но грузонапряженность по Транссибу уже достигла рекорда, которого не было даже в СССР. "И это за пределами разумного, так как интервалы между поездами составляют всего пять минут", — отмечает завкафедрой Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Евгений Ашпиз.

С 2004 грузопоток на восточном направлении стал расти, и к 2018 году объем перевалки грузов в дальневосточных портах увеличился почти в три раза. Так что на ближайшие десять лет модернизация нужна, но потом все будет зависеть от ситуации на рынке угля. Скорее всего, промышленность от него уйдет, замечает Блинкин. Зато может расширяться сельскохозяйственный экспорт. В 2017 году, например, для вывоза зерна уже не хватало вагонов.

120 миллионов тонн грузов в год должна составить пропускная способность БАМа

К тому же Транссиб и БАМ могут стать ключевым путем транзитных контейнерных перевозок между Востоком и Западом, считают эксперты. Тогда магистраль точно нужно расширять. По словам главы минтранса Евгения Дитриха, важно принять решение о продолжении модернизации дороги. Это даст импульс развития всей российской экономике.

Евгений ГАЙВА