Трамп сказал, что торговая сделка с Китаем «близка», но не привел подробностей

13.11.2019 18:45 132

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о "скорых" перспективах завершения "первой фазы" торговой сделки с Китаем, но не предоставил никаких новых подробностей о переговорах во время выступления, восхваляющего экономические достижения его администрации.

Инвесторы с нетерпением ждали комментариев Трампа на встрече Экономического клуба Нью-Йорка, но после его выступления, во время которого не было сделано никаких важных политических заявлений, динамика на рынках почти не изменились. Слухи о том, что Трамп может объявить место и дату подписания торговой сделки с председателем КНР Си Цзиньпином, которые появились ранним утром во вторник, оказались безосновательными.

Трамп сказал, что участники переговоров "близки" к завершению "первой фазы" торговой сделки, но в основном президент повторял традиционную риторику о "жульничестве" Китая в торговле.

"Они умирают от желания заключить сделку. Но решать нам, хотим мы заключить сделку или нет", — сказал Трамп, повторив высказывания, сделанные им в субботу.

"Мы близко", — сказал он. "Важная первая фаза торговой сделки с Китаем может состояться. (Это) скоро может случиться. Но мы примем сделку только в том случае, если она будет в интересах США, наших работников и наших замечательных компаний".

Трамп сказал, что "очень существенно" поднимет тарифы на китайские товары, если Китай не заключит сделку с США. "И это произойдет и с другими странами, которые плохо с нами обращаются", — добавил он.

Джефф МЭЙСОН