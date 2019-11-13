Автопроизводители ожидают, что Трамп отложит решение о пошлинах на автомобили из ЕС и Японии

13.11.2019 18:46 115

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Крупнейшие автопроизводители полагают, что президент США Дональд Трамп на этой неделе снова отложит решение о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей из Европейского союза и Японии, сообщили Рейтер пять источников в автомобильной отрасли.

Ранее о такой вероятности сообщили чиновники ЕС. По мнению источников, введение тарифов может быть отложено на полгода.

В последнее время иностранные автопроизводители активно инвестируют в проекты на территории США. В частности, германский автоконцерн Volkswagen AG вложит $800 миллионов в расширение завода в штате Теннесси, а Daimler AG потратит $1 миллиард в увеличение мощностей на своем заводе в Алабаме. В совокупности два проекта позволят создать в США 1,6 тысяч рабочих мест.

По оценкам экспертов, введение пошлин на импорт автомобилей из Японии еще менее вероятно. Японские автопроизводители и поставщики объявили о многомиллиардных инвестициях в американскую экономику, включая планы Toyota Motor Corp и Mazda Motor Corp. создать совместное предприятие в штате Алабама стоимостью $1,6 миллиарда.

В сентябре Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали ограниченную торговую сделку, которая предусматривает снижение тарифов на американские сельскохозяйственные товары, японское машинное оборудование и другую продукцию. "Между мной и президентом Трампом было решительно подтверждено, что никаких дальнейших, дополнительных тарифов вводиться не будет", — заявил тогда Абэ.

Дэвид ШЕПАРДСОН, Андреа ШАЛАЛ