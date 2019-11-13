13.11.2019 21:10 119

Уральский лизинговый рынок за первое полугодие вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди драйверов развития участники рынка называют льготные предложения в рамках нацпроектов жилищного и автодорожного строительства, а также устаревание автопарка и создание спецпредложений для потребителей.

По данным Уральского ГУ Банка России, за первое полугодие 2019 года объем лизинговых операций в УрФО вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достиг 120,5 млрд руб. (в прошлом году показатель был равен всего 64 млрд руб.).