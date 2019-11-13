13.11.2019 21:16 137

Рост российского лизингового рынка затормозился. С января по сентябрь объем нового бизнеса ста крупнейших участников рынка составил 970 миллиардов рублей. Это всего на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании RAEX, представленном на XVIII Ежегодной конференции «Лизинг в России — 2019». За тот же период 2018 года объем нового бизнеса прибавил 45%.

Основной причиной торможения эксперты называют спад в сегментах железнодорожной техники и авиализинга. Поддержку оказал сегмент автотранспорта (рост по легковым автомобилям на 24,4%, по грузовикам — на 14,7%). Опережающими темпами рос лизинг недвижимости (476%) и судов (148%), но на это повлияли крупные сделки всего двух участников рынка ("Сбербанк Лизинг" и ГТЛК), и в совокупном лизинговом портфеле эти сегменты занимают небольшие доли.

Наиболее перспективным участники рынка называют автолизинг (в среднем он растет на 25% в год), где сохраняется большая конкуренция по цене, авансу и скорости решения по сделке. Здесь главный вопрос, кто из участников рынка готов работать с такси и каршерингом, которые увеличивают свои парки в разы, но с точки зрения прибыльности пока непонятны лизинговому рынку. Сегменты, еще недостаточно охваченные лизингом, но потенциально интересные — это высокотехнологичное оборудование и недвижимости. Доля последнего в ЕС занимает до 30% портфеля. Оба сегмента могут стать драйверами роста лизингового рынка и в России. Еще один растущий сегмент — лизинг спецтехники, обратил внимание зампред подкомитета ТПП РФ по лизингу, гендиректор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. Это связано с нацпроектами и ростом инфраструктурного строительства.



Евгения НОСКОВА