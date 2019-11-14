14.11.2019 11:34 269

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что российские власти многие годы ответственного относятся к государственным финансам, поддерживают стабильность банковского и кредитного рынков и стараются укрепить ключевые секторы экономики.

«Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии (замедление экономического роста. — Ред.)», — цитирует Путина ТАСС .

В то же время президент счел недостаточными темпы роста ВВП и указал, что РФ будет и дальше стремиться к созданию комфортных условий для инвестирования.

По данным Росстата, в третьем квартале 2019 года российская экономика выросла на 1,7% в годовом выражении, а за 9 месяцев рост составил 1,1%. Минэкономразвития ранее ожидало не менее 1,9% роста ВВП.

В октябре глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что ситуация в мире может подтолкнуть к рецессии всю мировую экономику . По его словам, основными шоковыми факторами станут торговая война США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, а также американские санкции против производителей нефти.