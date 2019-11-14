14.11.2019 11:40 272

Участники программы "Дальневосточный гектар " смогут получить землю в собственность досрочно. Для этого достаточно будет оформить ипотеку на строительство дома на выделенном участке. Законопроект об этом Минвостокразвития внесет в Госдуму уже зимой, рассказал "РГ" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Наша задача сейчас состоит и в том, чтобы удержать стоимость жилья. Будем вырабатывать определенные меры, работать с региональными властями. Это уже поручено нашему подведомственному учреждению — Агентству по развитию человеческого капитала. Оно же работает в направлении — по возможности досрочного предоставления "Дальневосточного гектара" гражданину в собственность при условии, что заключен кредитный договор на строительство дома на гектаре. Министерством инициирован соответствующий законопроект. Его внесение в Думу запланировано на февраль 2020 года", — сообщил он.

Кредитование индивидуального жилищного строительства в России пока слабо развито, но механизм льготной ипотеки, который должен заработать на Дальнем Востоке, даст мощный импульс развитию ИЖС. Эту и другие инициативы будут обсуждать сегодня, 14 ноября, на парламентских слушаниях "О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики" в Госдуме.

Ранее "Российская газета" уже писала о возможном распространении льготной дальневосточной ипотеки на Арктическую зону и расширении круга ее получателей. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Сейчас заявителю в течение первого года необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения . К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду. При этом с марта этого года граждане, построившие на "дальневосточном гектаре" дом, смогут досрочно оформить землю в собственность.

По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, около 42 процентов участников программы "Дальневосточный гектар" получили участок для того, чтобы строить себе жилье.

Елена БЕРЕЗИНА