Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

14.11.2019 11:41 497

Зарплатные ожидания трудовых мигрантов на линейных позициях (например, по таким профессиям, кассир, грузчик или водитель) стали выше, чем у россиян. Это выяснил сервис по поиску работы Worki .

Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов — в среднем два-четыре процента.

Самая большая — среди водителей — 14 процентов. Если россияне, претендующие на работу по этой профессии, готовы работать в среднем за 47 тысяч рублей в месяц, то гастарбайтеры — за 54,5 тысячи.

Интересно, что если посмотреть на ситуацию в разрезе городов, то в Москве разрыв в зарплатных ожиданиях жителей России и приезжих — самые маленькие в стране — 1,6. В Санкт-Петербурге — вдвое больше — 3,2 процента. В Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске — от четырех до семи процентов.

Марина ГУСЕНКО