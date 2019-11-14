Россия создает вертолетную базу на севере Сирии после ухода США

14.11.2019 15:18 245

МОСКВА (Рейтер) — Россия начала развертывание вертолетной базы в гражданском аэропорту в городе Камышли на северо-востоке Сирии, сообщил российский телеканал Звезда в четверг, показав кадры посадки там боевых вертолетов.

Защиту новой базы обеспечивает система ПВО "Панцирь", туда уже отправлены три вертолета, включая два многоцелевых Ми-35 и транспортный Ми-8.

Телеканал показал кадры, на которых видно, что базу охраняет российская военная полиция.

"Это первая группа боевых вертолетов российских ВКС здесь, на севере Сирии. Готовятся к посадке. Момент исторический — с этого дня в аэропорту города Камышли будет постоянно действовать наша авиационная группировка", — сообщил корреспондент Звезды Павел Ремнев.

Американские силы покинули этот район меньше месяца назад после неожиданного решения президента США Дональда Трампа о выводе войск.

Россия ранее начала использовать боевые вертолеты для патрулирования района вблизи сирийско-турецкой границы совместно с Турцией для защиты российской военной полиции.

Новая база позволит делать это более эффективно, сообщила Звезда.

Андрей КУЗЬМИН, Александр МЭРРОУ