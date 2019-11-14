14.11.2019 15:20 249

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент США Дональд Трамп в среду убеждал президента Турции Тайипа Эрдогана отказаться от покупки российской системы ПРО, назвав это "очень серьезным вызовом" для двусторонних отношений, но при этом охарактеризовав встречу со своим турецким коллегой как "замечательную".

После долгожданной встречи в Белом доме для обсуждения кризиса в отношениях между странами Трамп сказал, что он "большой поклонник" турецкого лидера и что у них была "продуктивная" встреча.

Но оба лидера не смогли предложить ничего конкретного относительно того, как они смогут преодолеть растущие разногласия по многим вопросам, начиная с военной операции Эрдогана в Сирии против курдов, союзников США, и заканчивая покупкой Турцией российской системы С-400.

"Приобретение Турцией современной российской военной техники, такой как С-400, создает для нас очень серьезные проблемы, и мы постоянно об этом говорим", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции.

"Мы говорили об этом сегодня, будем говорить об этом в будущем, надеемся, что сможем разрешить эту ситуацию".

Александра АЛПЕР, Джинджер ГИБСОН, Эрик БИЧ, Мохаммад ЗАРГХАМ, Тим АХМАНН, Туван ГЮМРУЧКУ