14.11.2019 16:14 227

МОСКВА (Рейтер) — Деловой совет БРИКС поддержал создание единой платежной системы стран БРИКС, сказал член делового совета и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

РФПИ как председатель рабочей группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС обсуждал вопрос создания платежной системы БРИКС, сказал Дмитриев.

"Развитие национальных сегментов платежных систем и их устойчивая интеграция выступают важным фактором экономического партнерства между странами БРИКС в условиях возрастающих нерыночных рисков глобальной платежной инфраструктуры", — сказал он.

"Эффективно работающая платежная система БРИКС способна стимулировать расчеты в национальных валютах и обеспечивать стабильность расчетов и инвестиций между нашими странами, формирующими более 20% глобального притока прямых иностранных инвестиций", — сказал Дмитриев.

Россия и её партнеры по БРИКС ищут пути снижения зависимости от доллара и выступают за использование своих национальных валют во взаимной торговле.

Доля доллара в российских внешнеторговых платежах за последние пять лет упала до 50% с 92%, а доля рубля выросла до 14% с 3%, сказал Дмитриев.

Екатерина ГОЛУБКОВА