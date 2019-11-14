14.11.2019 17:09 250

На экспорт в России работают всего 2% компаний, но потенциальных экспортеров с конкурентоспособными товарами гораздо больше, и государство поможет им с выходом за пределы российского рынка, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на форуме "Сделано в России".

Несырьевой экспорт в этом году вырастет на 2% вместо предполагавшихся 7% (до 160 млрд долларов), войдет в график нацпроекта в 2020 году, сказал глава минпромторга Денис Мантуров. К 2024 году поставки должны вырасти до 250 млрд долларов. Это очень трудная задача на фоне замедления роста глобальной торговли из-за торговых войн. "Правила ВТО просто не работают... Никаких серьезных преференций и результатов (от присоединения к организации) мы не получили", — отметил Мантуров.

Рост поставок относительно новых для российского экспорта товаров (продуктов питания, одежды) перевесил плохую мировую конъюнктуру по таким традиционным статьям, как металлы и химпром, и с июля суммарный несырьевой экспорт снова растет, отметил глава группы Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Мантуров сообщил, что минпромторг обратился в правительство с предложением возобновить прерванное в этом году, но очень востребованное экспортерами субсидирование затрат на сертификацию и омологацию для зарубежных рынков (уже в рамках универсальной 50-процентной субсидии на НИОКР). В этом году ключевая для крупных компаний программа субсидирования ставок по кредитам экспортерам и заказчикам российской продукции заменена льготным кредитованием экспортеров, заявивших корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). В первый отбор попали 711 компаний, общий объем запрашиваемой поддержки составил 2,5 трлн рублей, в феврале предстоит второй отбор, а затем, возможно, будет и третий, сказал Мантуров.

Для малых и средних компаний особое значение будет иметь сервис "одного окна" для экспортеров, который РЭЦ запустит в 2020 году. После выхода на проектную мощность он радикально упростит преодоление административных формальностей: через него уже на старте будут доступны таможенное декларирование, подтверждение нулевой ставки НДС, процедуры валютного и экспортного контроля, а с 2021 года — аналитика, кредитно-страховые продукты, услуги институтов развития, получение различных сертификатов и экспортных лицензий, рассказал директор по информационным технологиям РЭЦ Алексей Михайлик. В итоге система "одного окна" должна охватить весь жизненный путь экспортера, начиная с информации о потенциальных направлениях и покупателях конкретного товара и услуг школы экспорта до сервисов единой сети поддержки экспорта и страховой и кредитной поддержки. Помимо госорганов ожидается подключение к платформе провайдеров коммерческих сервисов и банков.

Из отдельных направлений экспорта выделяются устойчивым ростом поставки российских продуктов в Китай. Они выросли в 2017-2018 годах с 2,1 млрд до 3,2 млрд долларов, по итогам этого года они также вырастут в полтора раза. РЭЦ, РЖД и их китайские партнеры договорились о запуске ускоренных контейнерных поездов ("агроэкспрессов") из Московского региона до Чэнду и Чунцина. Путь до Центрального Китая занимает всего две недели. Первый "агроэкспресс" (41 контейнер с фасованной мукой) отправлен в сентябре, в ближайшие пару недель отправится первый "холодный" экспресс, рассказала руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова. Субсидирование этих перевозок как российской, так и китайской сторонами (Китай таким образом поддерживает свою инициативу "Один пояс — один путь") дает возможность приравнять ставки к морским перевозкам, отметила директор по продажам "РЖД-логистика" Ольга Степанова. РЭЦ обсуждает южный маршрут для "агроэкспрессов": морской путь в Индию из портов на Балтике через Суэцкий канал занимает 35 дней, этот срок можно сократить как минимум вдвое, а затраты — на 30%, если везти грузы по железной дороге до портов Ирана. В следующем году РЭЦ представит малым экспортерам транспортно-логистический калькулятор — сервис, где 9 логистических компаний будут предлагать свои варианты транспортировки экспортных грузов, рассказал гендиректор института "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов. Однако остается много барьеров с контролем грузов, особенно со стороны китайских надзорных органов.

Крайне востребована информационно-образовательная поддержка — в открытой РЭЦ три года назад Школе экспорта прошли обучение более 9 тысяч компаний, ее операторы работают в 66 регионах. "Сейчас мы вышли на новый уровень: вместе с Минэкономразвития разработали новый формат обучения — "Акселератор экспортного роста", ориентированный на средний и крупный бизнес, — рассказала гендиректор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина. — Прямо в ходе обучения компании применяют полученные знания в работе под нашим кураторством и, как результат, выходят на экспортные контракты. В этом году после двух потоков подписано 12 таких документов пятью компаниями".

Игорь ЗУБКОВ