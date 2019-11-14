14.11.2019 18:22 251

"Ростелеком" обнулил стоимость звонков с таксофонов на мобильные номера всех российских сотовых операторов. Новация действует с ноября, сообщили в компании. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов в стране.

Речь идет о красных таксофонах с логотипом Россвязи. В России сейчас работает 148 тысяч таких устройств. Около 80% из них расположены в поселках, селах, деревнях, станицах и аулах с населением менее 500 человек.

С 1 июня у россиян появилась возможность свободно звонить с таксофонов на стационарные телефоны по всей стране. Это привело к заметному росту трафика. За первые три квартала 2019 года общая продолжительность междугородных звонков в полтора раза превысила показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее — с 1 января 2018 года — была отменена плата за местные телефонные соединения с таксофонов, а затем — с 1 декабря 2018 года — стали бесплатными внутризоновые звонки на стационарные телефоны.

Как отмечают в "Ростелекоме", несмотря на развитие мобильной связи, таксофоны продолжают оставаться востребованными. Причем выполняют в первую очередь социальную функцию.

Во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах они до сих пор — единственное средство связи. Значительная часть трафика с таксофонов — это звонки в экстренные оперативные службы — скорую помощь, полицию, противопожарную службу.

Юлия КРИВОШАПКО