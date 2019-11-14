14.11.2019 18:18 282

С 15 ноября посылки, адресованные жителям крупных городов, будут проводить в пути не больше двух-трех дней. При этом на стоимости доставки сокращение сроков принципиально не скажется, пообещал генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов, отвечая на вопрос "РГ" на форуме, посвященном рынку интернет-торговли "New Retail Forum. Почта России" в Сколково.

Получать свои посылки быстрее смогут жители городов с населением от 100 тысяч человек. Сроки доставки изменятся по 7800 направлениям. "Решение ускорить доставку продумано и основано на том, что у нас есть определенный запас прочности в логистике. Особенно после того, как была введена вторая очередь логистического центра во Внуково, — пояснил Николай Подгузов. — Что касается цены доставки, то мы работаем в рыночных условиях, поэтому какие-то резкие изменения цен позволить себе не можем, да в общем-то и не хотим".

Став акционерным обществом 1 октября 2019 года, почта пересматривает свои стратегические приоритеты. В списке ключевых задач — способствовать росту рынка онлайн-торговли, сообщил Подгузов.

"Мы рассматриваем себя как основного инфраструктурного игрока рынка онлайн-торговли. Этому способствуют естественные конкурентные преимущества почты: наличие самой распространенной в стране сети отделений и наличие самой разветвленной логистической инфраструктуры", — пояснил Подгузов. В 2020 году "Почта России" планирует открыть в регионах 15 новых логистических центров. Первый появится уже в I квартале в новосибирском аэропорту Толмачево. Проект реализуется вместе с группой ВТБ. В ближайшие полтора года будет запущено 38 логистических почтовых центров.

По словам президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, в связке "интернет — банк — доставка" именно последнее звено сейчас остается самым слабым. "Надеемся, что реализация проекта с "Почтой России" позволит обеспечить сокращение сроков доставки товаров до двух дней по всей стране", — сказал Костин.

Россияне заказывают все больше товаров в интернет-магазинах, в том числе зарубежных. Увеличение объемов онлайн-торговли — основной вызов не только для почтовиков, но и для таможенников. "За последние семь лет количество трансграничных отправлений в рамках интернет-торговли выросло в 33 раза", — рассказал первый замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, ежедневно таможня обрабатывает около одного миллиона посылок.

За микстурой в отделение

Почта может заняться доставкой лекарств через свои отделения, если в России будет разрешена дистанционная торговля медикаментами, сообщил Николай Подгузов. "У нас огромная социальная функция, которая вытекает из того, что почтовые отделения есть по всей стране, включая регионы и локации, где другие объекты государственной инфраструктуры находятся на расстоянии нескольких десятков километров, — напомнил Подгузов, — поэтому использование почтовых отделений для предоставления различных услуг и сервисов — логичный шаг". Поправки о регулировании дистанционной торговли лекарствами сейчас находятся в Госдуме. Они подразумевают, что онлайн можно будет покупать, как препараты по рецепту, так и безрецептурные лекарства. Однако, если в отношении последних закон о торговле дистанционным способом должен вступить в силу с 1 июля 2020 года, то для рецептурных лекарств — с 1 января 2022 года, поскольку только к этому моменту в большинстве медучреждений начнет действовать система электронных рецептов. "Если законопроект будет принят, доставка лекарств станет естественным расширением спектра социальных услуг "Почты России", — сказал Подгузов.

Юлия КРИВОШАПКО