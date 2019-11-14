14.11.2019 18:26 302

Убийцы, насильники, террористы и прочие опасные преступники не будут возить людей. Минтранс подготовил законопроект , по которому осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с неснятой или непогашенной судимостью запретят работать водителями такси, маршрутных автобусов, троллейбусов и трамваев.

Запрет устанавливается "в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров городского транспорта", поясняют в минтрансе. Работодатели должны будут требовать от водителей при приеме на работу справку об отсутствии судимости. Те, кто уже работает водителем пассажирского транспорта, должны будут принести справки в течение 120 дней со дня принятия закона или попрощаться с работой. Во всяком случае, от управления машиной их отстранят.

Лицам с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким статьям запретят также регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) для работы в сфере пассажирских перевозок. Соответственно, при регистрации ИП тоже потребуют справку.

Ранее высказывалась инициатива по введению цифрового профиля водителей такси, где в онлайн-режиме можно было бы сразу проверить все документы на водителя, говорят эксперты. Возможность проверять также наличие судимости с согласия человека было бы наилучшим вариантом. "На рынок это повлияет только положительно. Из отрасли уйдут люди, которым не нужно здесь находиться", — считает глава транспортного Комитета Московской Торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.

Евгений ГАЙВА