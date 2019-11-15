Не для продажи: Россия вдвое отстает от Европы по количеству ТЦ

15.11.2019 12:44 176

В России не хватает торговых центров. Обеспеченность населения такими площадями примерно вдвое ниже, чем в ведущих странах Европы. Об этом «Известиям» сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В тройке лидеров по количеству ТЦ на душу населения –– Курск, Иваново и Краснодар, среди аутсайдеров –– Севастополь, Абакан и Салават, свидетельствуют данные международных консалтинговых компаний, с исследованиями ознакомились «Известия». Снижение ключевой ставки ЦБ РФ и развитие кредитования подстегивают рост потребительской активности, поэтому в регионах будут появляться новые торговые центры, уверены эксперты.

Лидеры и аутсайдеры

Обеспеченность населения торговыми площадями в России составляет примерно 830 кв. м на 1 тыс. человек. Это практически вдвое меньше, чем в развитых европейских странах. Например, в Германии — 1,5 тыс. кв. м, во Франции — 1,4 тыс. Об этом «Известиям» сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

–– Потенциал развития отрасли огромный, –– отметил он.

Международная консалтинговая компания Colliers International провела исследование в 129 городах страны и выяснила, что в 104 из них показатель обеспеченности ТЦ на 1 тыс. человек составляет менее 400 кв. м. При этом в тройке лидеров оказались не мегаполисы. На первом месте Курск (805 кв. м на 1 тыс. человек), далее идут Иваново (758 кв. м) и Краснодар (707 кв. м). В аутсайдерах рейтинга –– Севастополь (40 кв. м на 1 тыс. человек), Абакан (Хакасия, 32 кв. м) и Салават (Башкирия, 28 кв. м).

Обеспеченность ТЦ Москвы (576 кв. м на 1 тыс. человек), Санкт-Петербурга (562 кв. м) и Екатеринбурга (696 кв. м) можно считать достаточной, говорится в исследовании, с которым ознакомились «Известия». В этих мегаполисах на 1 тыс. человек приходится примерно такое же количество торговых площадей, как в Брюсселе, Барселоне, Амстердаме, отметил руководитель отдела региональных торговых помещений CBRE Михаил Рогожин.

По данным опрошенных «Известиями» консалтинговых компаний, в тройке лидеров по обеспеченности ТЦ среди городов-миллионников находятся Самара, Екатеринбург и Нижний Новгород. По информации Knight Frank, в этих городах показатели составляют 688 кв. м, 636 кв. м и 534 кв. м на 1 тыс. человек соответственно. Самара в пять раз обгоняет наименее насыщенный торговыми центрами миллионник Пермь (130 кв. м), отметила аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.

В основном в России не хватает крупных ТЦ, считают аналитики Colliers International. Их общая площадь по стране — около 11 млн кв. м (135 объектов на 83,09 тыс. кв. м), тогда как менее крупных ТЦ (окружных и районных) в стране 17,5 млн кв. м (900 объектов по 18,8 тыс. кв. м), рассказали в компании.

На любой вкус

Самые необеспеченные торговыми площадями города — с населением менее 300 тыс. жителей, отмечает Евгения Сафонова. Строительство ТЦ в них рискованно из-за небольшой емкости рынка и низких доходов населения, объяснила она. Девелоперы зачастую опасаются выходить на региональные рынки, несмотря на недостаток торговых центров, добавил президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.

Главная проблема нехватки современных торговых площадей — в неудобстве их расположения для населения:– дорога до них может занимать много времени, считает Алексей Панфилов. При этом в небольших городах посещение современных моллов — один из основных вариантов проведения досуга, отметил Михаил Рогожин.

Современные торговые центры превратились в точки притяжения горожан. Раньше ТЦ не заостряли такого внимания на развитии общественных пространств и развлечениях, но сегодня это обязательное условие коммерческого успеха, рассказал генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов. ТЦ адаптировались к последствиям кризиса. Теперь в моллы стараются привлекать посетителей, предлагая максимальное количество услуг — кафе и рестораны, детские площадки и городки, игровые зоны для детей и взрослых, кинотеатры, салоны красоты, МФЦ, языковые школы и даже медцентры, рассказал он.

Также в ТЦ проводятся разнообразные мероприятия –– мастер-классы, выставки, конкурсы, концерты, семинары, отметила директор по консалтингу и развитию инвестиционной компании Key Capital Эвелина Ишметова.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, развитие кредитования подстегивают рост потребительской активности, растёт спрос на товары и услуги, отмечает Алексей Панфилов. Торговые центры в региональных городах будут появляться в местах с высоким трафиком — рядом с транспортными узлами, в крупных жилых массивах. Сейчас девелоперы активнее изучают возможности строительства новых ТЦ, согласен Михаил Рогожин. В среднесрочной перспективе увеличится количество и районных торговых центров, считает руководитель проектов ТРЦ «Ривьера» Антон Егоров.

По словам главы Минпромторга, государство заинтересовано в увеличении количества торговых объектов –– и малых, и средних, и крупных.

–– Чем больше разнообразных торговых объектов, чем выше конкуренция, тем лучше всем –– и предпринимателям, и потребителям, –– уверен Денис Мантуров.

По мнению Эвелины Ишметовой, спровоцировать заметный рост количества ТЦ в регионах могут помочь законодательные инициативы. Например, летом 2019 года в Москве были введены льготы по земельным платежам при возведении коммерческой недвижимости за ТТК, благодаря которым себестоимость стройки снизится на 8-10%.

Денис Мантуров отметил, что субъекты «самостоятельно определяют все элементы торговой политики и, в частности, принимают решения об открытии ТЦ».

Мария ПЕРЕВОЩИКОВА