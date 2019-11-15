15.11.2019 12:49 304

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами». Оказалось, что для граждан РФ дензнаки соседней страны — более привлекательный актив, чем китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Наибольший спрос на инвестиции в валюту Белоруссии продемонстрировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что эти данные свидетельствуют о том, что финансовая и экономическая интеграция, о которой так давно ведут переговоры власти обеих стран, уже проявляется на уровне населения.

Как показало исследование, основанное на данных опроса в 37 крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек, подавляющее большинство россиян приоритетным для накоплений считают всё же российский рубль. У 94% граждан, которые имеют сбережения, основная их часть формируется именно в отечественной валюте.

Однако параллельно с рублевыми накоплениями 23% опрошенных (в ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов для ответа. — Прим. «Известия») имеют сбережения и в иностранных валютах. Так, 11% откладывают средства в долларах, 9% — в евро и 3% — в иных денежных единицах. Помимо основных мировых валют, которые уже стали традиционными у нас в стране, россияне рассматривают возможность вложений в инструменты, номинированные в белорусских рублях, — об этом заявили 0,5% опрошенных респондентов. Городами с наибольшим спросом на инвестиции в белорусских рублях стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара.

Следующим по привлекательности валютным активом для россиян стал китайский юань (0,4% опрошенных). Самый высокий спрос на инвестирование в эту валюту отмечен в Хабаровске, Владивостоке, Барнауле, Челябинске, Москве и Красноярске.

Как отмечается в исследовании, граждане, как правило, понимают, что вклады в долларах и евро имеют низкую доходность, а накопление наличности и вовсе приносит убытки в реальном исчислении. Однако валютные накопления многие рассматривают прежде всего в качестве защиты для сбережений. Кроме того, многие, как выяснилось, готовы играть на изменениях курсов.

— Если в прежние годы подавляющий объем рублевых накоплений приходился на банковские депозиты, то со снижением ставок по ним люди ищут альтернативные инструменты для накоплений, которые могут дать более высокую доходность, — отмечает старший управляющий директор, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью «Сбербанк Управление Активами» Ренат Малин.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают инвестиционное поведение россиян при выборе валюты логичным. Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин отметил, что подавляющее большинство населения получает и тратит деньги в рублях. Кроме того, ставки по рублевым вкладам существенно выше, чем по депозитам в иностранных валютах. Но, как выясняется, не по всем.

— Доходность сбережений в белорусских рублях выше, чем в российских: крупные банки предлагают 9–12% годовых при размещении средств на год по сравнению с 6–8% в России, — пояснила младший вице-президент — аналитик Moody's Светлана Павлова.

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин также полагает, что россиян могут привлекать высокие ставки по вкладам в белорусских рублях — на уровне 12,5% годовых.

— При этом вклады в белорусских банках застрахованы без ограничения по сумме, то есть на 100%, — добавил аналитик. — У отдельных розничных инвесторов интерес может вызывать и долговой рынок Белоруссии: некоторые местные компании предлагают облигации с достаточно привлекательной доходностью.

В то же время Светлана Павлова предупредила: белорусский рубль исторически был подвержен значительно более резким колебаниям курса, нежели российский, и об этом риске забывать не стоит.

Однако не только высокая доходность привлекает россиян в белорусской валюте. Эксперты уверены, что это еще и показатель интеграционных процессов. Егор Лопатин из НКР полагает, что сбережения в валюте соседней страны можно объяснить планами потратить накопленные средства в Белоруссии.

— Скорее всего, в белорусских рублях держат средства граждане этой страны, работающие в России. А также россияне, имеющие тесные связи с Белоруссией и регулярно ее посещающие, — согласна Светлана Павлова из Moody's.

Интеграционные процессы с Белоруссией идут гораздо активнее, чем, например, с Китаем, поэтому и доля белорусских рублей у физических лиц больше, считает эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

— Это связано с торговыми отношениями, — уточнил эксперт. — Россиянам, которые посещают Белоруссию по делам, выгоднее держать деньги в валюте этой страны и перемещать средства через банковские счета.

По мнению Дениса Домащенко, это могут быть как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Действительно, в исследовании «Сбербанк Управление Активами» учитывался спрос на валюту у малых предпринимателей.

— Популярность белорусского рубля у россиян можно объяснить тем, что граждане предпочитают не конвертировать наличные по невыгодному курсу в обменных пунктах или платить пластиковой картой с высокой комиссией, — считает эксперт.

К слову, отметил Александр Бахтин, интерес граждан Белоруссии к российскому рублю, очевидно, более устойчив: они открывают счета в РФ и размещают здесь свои средства.

Анна КАЛЕДИНА, Вадим АРАПОВ