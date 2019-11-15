15.11.2019 12:55 310

Обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции начнется с 1 июня 2020 года. Выпущенные до этого срока товары производители смогут реализовать до 1 декабря следующего года.

"Молочку" правительство включило в перечень товаров для обязательной маркировки в июле этого года. Однако сделало сноску, что точные сроки введения этой нормы будут определены по результатам эксперимента. В пилотный проект включили отдельные виды молочной продукции, выработанные из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока или пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару. Цифровой двухмерный код стали наносить на молоко, кефир, йогурт, сливочное масло, сгущенку, мороженое, сыры и творог.

Эксперимент продолжится до конца февраля, но в кабинете министров уже определились с точной датой. Согласно подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжению маркировка "молочки" станет обязательной с 1 июня 2020 года.

При этом министерство промышленности и торговли при подготовке правил должно учесть интересы производителей, которым разрешат реализовать немаркированную продукцию до 1 декабря. Это, считают в правительстве, позволит обеспечить плавный переход к новой норме и минимизировать риски негативных последствий такого перехода на товарном рынке и в сфере обмена данными.

Владимир КУЗЬМИН