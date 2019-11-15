15.11.2019 12:56 336

Большинство россиян считают, что качество отечественных продуктов не уступает зарубежным, в отношении которых действует эмбарго. Об этом говорят результаты исследования, опубликованные на сайте "Роскачества".

В частности, 76 процентов россиян уверены в высоком качестве такой продукции. А 26 процентов вообще считают, что товары отечественного производства даже лучше заграничных.

При этом, больше всего людей волнует качество молочной продукции. 30 процентов склонны считать, что в этом направлении проблемы все-таки есть.

Согласно исследованиям "Роскачества" 2018 года, больше всего проблем было выявлено в творожном сегменте. Это и фальсификат, и низкое качество. Более 60 процентов респондентов уверены, что основная часть творожных марок не соответствуют требованиям. На втором месте в рейтинге недоверия расположились мясо и птица, на третьем — рыба.

Екатерина ЯСАКОВА