15.11.2019 12:57 316

Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредитинвест" (республика Дагестан, г. Кизилюрт). Об этом говорится на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 386 место в банковской системе России.

Причина заключается в том, что банк нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк проводил сомнительные трансграничные операции.

Инспекционная проверка деятельности "Кредитинвеста" выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности.

В "Кредитинвест" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк "Кредитинвест" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в полном размере, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Выплата вкладов производится Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

Екатерина ЯСАКОВА